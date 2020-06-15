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受献血淡季和疫情叠加影响，血液供应处于紧平衡状态，市红十字血液中心：

呼吁健康市民积极参与无偿献血

2020年06月15日10:50 来源：北京日报

昨天是第17个世界献血者日，市红十字会举办“献血，送给孩子一份特殊的礼物”无偿献血宣传活动。一早，市红十字血液中心一层大厅采血室门口，不少人沿着1米线有序排队。除了常规的健康状况征询表外，大家还要填写一份《新型冠状病毒肺炎防控期间无偿献血征询表》，其中详细排查了新冠肺炎的种种危险因素，并对献血者最近14天的旅行居住史以及是否出现过发热、干咳等症状进行询问。

“80后”姑娘杨云已参与十余次无偿献血，她同时也是北京市第59例造血干细胞捐献者。杨云说，越是疫情期间，血液的供应就越重要，希望自己能带动更多人加入。昨天活动中，红十字系统工作人员、造血干细胞捐献者、志愿者协会志愿者、爱心大使和社会爱心人士80余人，共捐献全血40个单位、成分血11个单位。

市红十字血液中心昨天统计的最新血液库存量为10085个单位。目前，本市70%以上的血液来自街头自愿无偿献血点。“随着气温升高，本市已进入夏季传统献血淡季，加之新冠肺炎疫情叠加影响，本市血液供应正处于一种紧平衡状态。”市红十字血液中心主任刘江介绍，为了最大限度减少人员聚集，市红十字血液中心不断提升献血环境和服务质量，推出了无偿献血预约服务模式，呼吁广大健康市民积极踊跃参与自愿无偿献血。（记者 刘欢）

(责编：李轶群、许晓华)


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