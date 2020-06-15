北京地铁坚持全线进站测温

记者昨天从北京地铁了解到，针对当前疫情防控工作，地铁各线将通过强化消毒、测温、通风等措施坚决防止疫情通过交通工具传播、扩散。

自疫情发生以来，北京地铁持续改进疫情防控措施，努力营造安全、平稳的乘车环境。特别是进入6月以来，市内公共交通满载率恢复到100%，为做好复工复产的保障工作，北京地铁防控不降级，持续高标准落实消毒、通风、测温等防控措施。截至目前，共在164座车站布设非配合式热成像测温仪459台，其他车站采取手持测温仪测温。每天对车站公共区域开展定时消毒，对乘客经常接触的部位，如车站安检设备、自助售票设备、闸机、扶梯把手、电梯轿厢等每小时消毒一次。对车站公共区地面、台阶、出入口大门及其他运营设备设施、卫生间等每天进行五次消毒。认真执行列车出库前的5次彻底消毒工作，在列车折返作业时，对车厢内部进行喷洒消毒。每日保证22小时100%新风模式，提升车站通风换气质量，地铁列车上线运行期间，车厢按最大通风量进行通风换气，保持空气畅通，保障乘客安全、顺畅出行。同时，加强乘客防护的引导和提醒，提醒乘客做好自身防护，对不佩戴口罩的乘客进行劝离。（记者 李博）