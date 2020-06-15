疫情防控一定要紧盯细节严堵漏洞

本市近日连续暴发确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场关联，北京已进入非常时期。我们要痛定思痛，深刻吸取教训，按照统一部署，坚决果断处置，坚决阻断疫情传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延。

这场硬仗，重点在细节，关键也在细节。半年来积累的战疫经验和无数事实反复证明，新冠病毒传染性强、传播极快、发病隐蔽、特别狡猾。无论何时何地，只要有死角盲区，它就着床滋生；哪个环节把关不严，它就趁机扩散。研究同时表明，相较历史上的其他呼吸道病毒，新冠病毒的传播规律并无特殊，关键是要筑牢目前的联防联控体系，及时切断传播途径。疫情防控容不得丝毫松懈，来不得半点取巧，必须肯下苦功夫，全力以赴将常态化疫情防控工作抓紧抓实抓细。

目前，针对确诊病例及重点区域、重点人群、重点时段的疫情处置工作正在紧张有序进行。新发地批发市场封场休市、全面消杀，周边居民小区等封闭式管理、勿出不进，流调范围、相关人员医学观察范围、核酸检测范围、采样范围都在进一步扩大。从流调溯源到健康筛查，从封闭管理到医学观察，不遗一处、不漏一人，务必严格、务求精准，我们才能摸清底数、尽快扭转被动局面。

“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，每一个问题背后都有漏洞。全市各区各部门各单位都要以新发病例为戒，举一反三，同步跟进整改，堵塞防控漏洞，真正做到“三防”“四早”“九严格”。

特别是要加强市场监管和安全检查，对辖区内农副食品批发市场进行环境、食物采样检测，对餐饮场所、零售市场、农贸市场、超市等开展食品安全大检查。单位和社区作为当前战疫的主战场，要严格落实主体责任，对容易忽视的死角加大清查力度，将人员出入管理，测温、查证、验码、登记等措施不折不扣落实到位。戒除麻痹思想和侥幸心理，各负其责、各尽其责，全面复盘防控方案，主动查找潜在风险，完善政策、打好补丁，就能让我们的城市免于再次病毒播散。

疫情防控是全民阻击战。对防控漏洞再排查、对防控重点再加固、对防控要求再落实，离不开广大市民的积极配合。经由战疫磨砺，大家对于防护常识已非常熟悉，面对新形势，更要人人从我做起、从细节做起，在生活中加强科学防护。坚持规范佩戴口罩，勤洗手、常通风，不扎堆、不聚集，注意食品安全，饭前便后洗手，坚持生熟分开、用具分开，就餐避免生食水产品等等，认真提高防护质量，是对自己负责、对家人负责，也是对社会负责。

宁可防其大，不可疏其小。疫情牵动人心，与时间赛跑、与病毒对决，责任重大、不容有失。紧盯细节严堵漏洞，压实责任坚持斗争，北京一定能度过这段非常时期，赢得这场非常之战。