北京加大蔬菜等生活必需品货源组织

北京新发地批发市场暂时休市以来，北京市的生活必需品市场供应情况备受关注。在14日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，从13日的情况看，北京市的生活必需品总体供应平稳，秩序良好，主要商超的供应比较稳定。但受管制措施影响，个别超市和市场的蔬菜出现价格上涨，甚至部分蔬菜品种短时缺断货。

据王洪存介绍，从业态看，大型超市由于准备充分，反应迅速，机制健全，渠道畅通，补货速度比较快，能够在短时间内解决蔬菜等百姓关心的生活必需品缺货问题。但一些社区菜市场、小门小店，受补货机制、供应渠道等多种因素影响，解决缺断货速度不如大店快。为此，北京市相关部门正在督促指导重点批发市场、大型连锁超市、蔬菜直营直供等保供骨干企业紧急行动，加大蔬菜等生活必需品货源组织、调运和库存力度，保障北京市场供应稳定。

据了解，目前北京市已多次调度一级批发市场和大型商超企业，加强货源保障，加大商业库存。据统计，岳各庄、大洋路等北京六大批发市场6月14日蔬菜上市量15517吨，占北京市蔬菜上市量的比例由新发地批发市场暂时休市前的21.8%提高到64.7%。同时对小门小店加强帮扶。通过各区的“点对点”补货机制，确保小门小店不缺货，缺货能补上。

与此同时，北京市场监管部门多措并举，全力维护首都市场秩序。北京市市场监督管理局副局长陈言楷表示，将全面强化生活必需品价格监管，对社区菜店、农副产品市场、大型连锁超市等经营主体价格监管情况进行重点督导检查，将对蔬菜等生活必需品及生鲜、冷冻肉品等重点监管产品的举报线索和舆情反映进行重点监督，依法快速查处价格违法问题。目前北京市场监管部门已对物美、永辉、家乐福等7家大型连锁超市开展提醒告诫，告诫经营者加强价格管控，保证粮油、肉蛋、菜奶、活鱼、海鲜、水果等生活必需品价格水平稳定，做好明码标价，防止出现价格欺诈、囤积居奇、哄抬价格等不正当价格行为。目前，北京已累计出动执法人员1454人次，检查商户1213户，未发现囤积居奇、哄抬价格等不正当行为。 （记者张景华）

《光明日报》（ 2020年06月15日 03版）