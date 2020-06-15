北京全力遏制疫情扩散蔓延

本报北京6月14日电 （记者朱竞若、王昊男）11日以来，北京连续出现新冠肺炎确诊病例，病例均与北京新发地批发市场关联。目前，北京正按照统一部署，采取果断措施，坚决阻断疫情传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延。对此，北京有信心、有决心、有措施、有方法。全市上下以“三级响应、二级防控”的力度迅速行动，流调、溯源、检测、排查工作全面展开，各项防控措施从严落实。

北京全力抓好病例流调溯源。据北京市新闻发布会介绍，从目前情况看，有几点情况已比较清楚：一是本地传播源头较为清楚，已查明均与北京南郊的新发地批发市场关联。二是传播渠道较为清楚，即到过新发地者和其密切接触者。三是确诊者的行动轨迹迅速摸清查明，第一时间向社会详细公开。四是市民的防护意识比较到位，发热者主动就诊，大多主动骑车去就医。五是多样化排查同时推进。由于新发地是物流、人流集散地，北京正实行重点排查与全市排查相结合，本地排查与人流、物流走向排查相结合。六是全市筛查。北京要求对5月30日以来到过新发地市场和与新发地销售人员有密切接触的人员进行检测，以社区为单位筛查。

此外，北京全力开展核酸检测，应检尽检、愿检尽检。12日起，北京市、区疾病预防控制中心组织专业人员，在全市开展农贸批发市场、大型超市排查，对海鲜、肉类等食品及外环境标本进行新冠病毒核酸检测。同时，迅速调集力量，对新发地批发市场内人员、周边小区居民，以及5月30日以来与新发地市场有密切接触的人员进行核酸检测。截至14日20时，在新发地设置的5个现场采样点，共采集人员样本8186件，检测结果均为阴性。对新发地市场周边小区居民、对5月30日后来过新发地市场的或与新发地销售人员有过密切接触的11万多名人员的核酸检测正在进行中。

新发地是北京最大的菜篮子，13日凌晨3时起暂时关闭。对此北京已启动保障机制，在阻断疫情传播的同时保障市场供应。记者采访时看到，市场情况总体平稳，14日上午部分超市叶菜出现扫货情况，到下午由于各商店补货及时，恢复正常。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 02 版）