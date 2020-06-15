采取坚决果断措施 遏制北京聚集性疫情扩散蔓延

新华社北京6月14日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰14日召开国务院联防联控机制会议，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，研究部署北京市近期聚集性疫情防控工作。国务委员兼国务院秘书长肖捷出席会议。

孙春兰强调，此次聚集性疫情与新发地农产品批发市场高度关联，市场人员密集、流动性大，疫情扩散的风险很高，要采取坚决果断措施，切实防止疫情扩散蔓延。以新发地及周边地区为重点实施最严格的流调，开展深入全面的溯源工作，更加主动发现并控制感染源头。支持北京市提升核酸检测能力，对重点区域、重点人群检测全覆盖，逐步扩大检测范围，及时发现确诊病例和无症状感染者。严格社区管控措施，开展拉网排查，对“四类人员”进行集中隔离管理。加强所有医疗机构发热门诊规范设置和改造，严格落实首诊负责制，强化院感防控。深入开展新时代爱国卫生运动，对全国农贸市场、餐饮等场所及物流等环节集中开展消杀，落实环境卫生等防控制度。

孙春兰指出，由于对新冠病毒变异、传播规律等还没有完全掌握，境外疫情仍在蔓延，常态化下防控任务仍然艰巨繁重，各地区、各部门切不可有任何麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，必须时刻绷紧疫情防控这根弦，强化“四方责任”，落细各项常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 02 版）