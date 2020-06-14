北京新增36例确诊病例中27例为新发地市场工作者

人民网北京6月14日电（记者 鲍聪颖） 今天，北京市召开第115场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾控中心副主任庞星火介绍了6月13日新增确诊病例相关情况。

庞星火介绍，6月13日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例36例，阳性检测者1例。确诊病例中男性15例，女性21例；北京户籍8例，其他省户籍28例；现住丰台区30例，大兴区4例，房山区1例，西城区1例；在新发地市场工作者27例，曾直接或间接暴露于新发地市场者9例；通过主动就医发现11例，疫情溯源筛查主动发现25例。现将主要情况通报如下：

病例1，某男，35岁，河北保定人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。8日出现发热、干咳、流涕、乏力、头晕和肌肉酸痛等症状，最高体温38℃。12日就诊天坛医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例2，某女，34岁，重庆人，工作单位为李记川菜，现住丰台区花乡首经贸育菲园东里1号院。其工作单位的食材供货商为北京新发地批发市场、岳各庄市场及大洋路批发市场。患者8日出现乏力、全身酸痛等症状，10日至12日先后就诊北京华坛中西医结合医院和北京天坛医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例3，某女，58岁，北京市丰台区人，退休，现住丰台区太平桥街道万泉寺南里。患者几乎每天下午在新发地菜篮子超市买菜，7日出现发冷、鼻塞、流涕等症状，最高体温37.8℃。11日就诊宣武医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例4，某男，56岁，北京市西城区人，某公司总经理，现住大兴区高米店街道西斯莱公馆。4日曾前往新发地市场采购水产品和水果。9日出现肌肉酸痛、发热等症状，最高体温39.4℃。10日就诊大兴区人民医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例5，某女，病例4之妻，51岁，北京市西城区人，离退人员，现住大兴区高米店街道西斯莱公馆。4日曾前往新发地市场采购水产品和水果。7日出现头晕、乏力、咳痰、咽痛等症状，最高体温38.6℃。12日被转至大兴区人民医院隔离治疗，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例6，某女，46岁，浙江丽水人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。10日下午出现头晕、恶心、发热，最高体温38℃，12日就诊天坛医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例7，某男，32岁，安徽宿州人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住丰台区银地家园。自述近14天无任何症状，12日在疫情溯源采样检测中发现核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例8，某女，28岁，河北保定人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。自述近14天无任何症状，12日在疫情溯源采样检测中发现核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例9，某女，43岁，吉林人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住花乡乡宜兰园。9日出现肌肉酸痛、发冷、寒战、腹泻等症状，12日在疫情溯源采样检测中发现核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例10，某男，为病例9之夫，44岁，吉林人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住花乡乡宜兰园。10日出现咽痛、肌肉酸痛、咳嗽等症状，12日在疫情溯源采样检测中发现核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例11，某男，41岁，北京大兴人，工作单位为某医药药材公司职工，现住大兴区林校路街道车站中里。5月28日至11日6次在新发地市场牛羊肉大厅采购。11日出现发热、头痛等症状，最高体温37.8℃，就诊大兴区人民医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例12，某男，43岁，河北保定人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住北京丰台花乡街道天骄俊园。4日出现头疼、全身乏力症状，未就诊。12日在疫情溯源采样检测中发现核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例13，某女，38岁，河南信阳人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住花乡乡天伦锦城。自述近14天无任何不适症状，12日在疫情溯源采样检测过程中检出核酸阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例14，某女，42岁，河北省保定人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。自述近14天无任何不适症状。12日在疫情溯源采样检测过程中检出核酸阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例15，某男，32岁，河北雄安人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。11日出现咽痛，自测体温37℃。12日在疫情溯源采样检测过程中检出核酸阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例16，某男，54岁，河北保定人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。8日出现乏力等症状，最高体温38℃。12日在疫情溯源采样检测过程中检出核酸阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例17，某男，56岁，北京西城人，工作单位为北京民航机场巴士公司，现住西城区永宁胡同。3日到新发地市场采购，5日出现乏力、头痛，12日出现发热，最高体温38℃。12日先后就诊于宣武医院、人民医院和海淀医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例18，某男，27岁，河北省保定人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。11日出现咳嗽、咳痰、乏力等症状，无发热、咽痛等其他不适症状，未就医。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例19，某男，38岁，河北保定人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。10日自觉感冒、咽痒、打喷嚏等症状，未就医。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例20，某男，28岁，河北保定人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。10日自觉发热，未就医。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例21，某女，27岁，江西人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住北京市丰台区天伦锦城。4日出现流涕、打喷嚏、乏力、肌肉酸痛等症状，稍事休息后好转，未就诊。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例22，某女，35岁，湖北钟祥人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住北京市丰台区新发地天骄俊园9号院。11日出现头晕、乏力等症状。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例23，某女，49岁，江苏南通人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住北京市丰台区新发地天骄俊园9号院。自述近14天无任何不适症状。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例24，某女，46岁，北京海淀人，工作单位中建资产管理有限公司，财务部经理，现住北京市大兴区西红门镇瑞海家园。6日曾到新发地市场采购，11日出现发热伴肌肉酸痛，体温最高37.8℃。12日先后前往大兴区人民医院和天坛医院就诊，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例25，某女，31岁，河北保定人，工作单位为玉泉东市场海鲜市场，个体经营者，现住北京市丰台区青塔秀园。8日出现发热、乏力、打喷嚏、流涕、腹泻症状，最高体温38.5℃。其丈夫有多次新发地海鲜市场暴露史，但其本人无新发地市场暴露史。12日就诊武警总医院，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例26，某女，61岁，黑龙江哈尔滨人，工作单位为北京新发地市场，负责保洁，现住丰台区花乡陈留村。自述10日出现咽干、发热等症状，未就医。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

病例27，某女，46岁，河南周口人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住北京市丰台区潘家庙400号。自述近期除失眠外无任何不适症状，未就诊。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为无症状感染者。

病例28，某女，50岁，河北保定人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。10日出现咽干症状，未就医。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例29，某女，33岁，河北保定人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住丰台区宜兰园一区。自述近14天无任何不适症状。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例30，某男，29岁，河北保定人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住丰台区新发地天骄骏园8号院。自述近14天无任何不适症状，12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例31，某男，25岁，河南周口人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住北京市丰台区天伦锦城。自述近14天无任何不适症状，12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例32，某女，34岁，福建人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住北京市新发地经营者乐园。自述近14天无任何不适症状，12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例33，某女，50岁，河北保定人，工作单位为北京新发地市场，个体经营者，现住北京市丰台区新发地天伦锦城。自述近14天无任何不适症状，12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例34，某男，38岁，安徽巢湖人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住北京市丰台区宜兰园。自述近14天无任何不适症状，12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例35，某女，35岁，北京丰台人，工作单位为新发地市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。12日在疫情溯源采样检测中，核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

病例36，某女，37岁，北京市西城区人，无业，现住北京市房山区长阳镇九州溪雅苑。5日曾到新发地市场采购，自述无发热、咳嗽、腹泻等症状。11日陪同丈夫于石景山医院发热门诊就诊，12日核酸检测阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为无症状感染者。

再次提示市民朋友，平日要养成健康文明的生活习惯，保持社交距离，在密闭空间按要求佩戴口罩，把防控措施落实到位。针对北京病例数增加的情况，通过流行病学调查，病例发病均与新发地市场有关。提示市民朋友如近期曾去过新发地市场者，应如实向社区或单位报告，主动前往相关机构或在社区安排的地点进行核酸筛查，不要外出，做好个人健康监测，如已出现症状应及时就近诊疗，前往医疗机构时严格按要求佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。