北京13日新增36例新冠肺炎确诊病例

人民网北京6月14日电（董童）据北京市卫健委官网消息，6月13日0时至24时，新增报告本地确诊病例36例、无症状感染者1例，无新增疑似病例。截至6月13日24时，累计报告本地确诊病例463例，累计出院411例，在院43例，累计死亡9例。尚在观察的无症状感染者1例。

6月13日0时至24时，无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至6月13日24时，累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院173例，在院1例。

全市有12个区已连续14天以上无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区142天、门头沟区132天、怀柔区128天、顺义区126天、密云区123天、石景山区121天、昌平区117天、通州区115天、东城区99天、海淀区82天、朝阳区59天。