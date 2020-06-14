北京顺义三个市场环境检测均为阴性

近日，本市出现新增本地新冠肺炎病例后，顺义区疾控中心按照市、区统一部署，迅速采取措施，开展工作。截止13日16时，顺义区疾控中心对3个市场(石门市场、东兴市场、裕龙市场)的公共空间、从业人员、摊位外环境以及海鲜、牛羊肉、果蔬等食品进行了新冠肺炎核酸检测，共检测样本1081件，包括食品232件、外环境532件、重点人群317人，检测结果均为阴性。对我区涉及的44名与外区确诊病例的密切接触者实施集中隔离观察和新冠肺炎核酸检测，结果均为阴性。截至目前，顺义未出现检测阳性者和确诊病例。

建议市民外出做好个人防护，科学佩戴口罩，勤洗手、多通风、不聚集、不扎堆；注意食品安全，生熟加工要分开，食材特别是肉食一定要烧熟煮透，避免生食水产品。

如您曾在2020年5月30日(含)以后，去过北京新发地批发市场，请尽快如实向所在村、居委会报告；如到过新发地批发市场而出现发热、咳嗽、乏力等症状，要立即与辖区社区卫生服务中心或者卫生院联系，由辖区社区卫生服务中心或者卫生院拨打120电话送您到发热门诊就诊。