丰台启动战时机制成立现场指挥部 已摸排密切接触者139人

人民网北京6月13日电（池梦蕊）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第114场新闻发布会上，北京市丰台区区长初军威通报新发地市场疫情防控情况。

初军威介绍说，6月12日0时至24时，丰台区共报告5例新冠肺炎确诊病例。市、区卫生健康委立即对病例进行调查追溯，病例行动轨迹涉及新发地市场部分商户，丰台区迅速启动战时机制，成立现场指挥部，本着“人民群众安全和身体健康至上”的原则，对新发地市场及周边小区采取封闭管理措施，现将相关工作开展情况通报如下。新发地市场管控情况具体如下：

一是暂时关停市场。针对新发地市场人流量大、人员结构复杂、疫情扩散风险大的特点，紧急于6月13日3时起暂时关停市场，调查市场相关人员及外部环境污染现状，评估感染风险，全面有序进行卫生整治和环境消杀。

二是扩大流调范围。市区两级疾控中心围绕确诊病例的活动轨迹，扩大调查范围，开展病例搜索，确定可能涉及的场所和人员，做好病例的追踪溯源。目前已摸排丰台区确诊病例的密切接触者139人，全部实施集中隔离。

三是做到应检尽检。紧急落实核酸检测排查，采集市场从业人员咽拭子样本517件。同时，加强市场环境检测，已采集各类物体表面、肉类及肉制品、加工台、清洗池、门把手、垃圾桶等1901件样本。

四是保障必需品供应。调整设置3处蔬菜和水果临时露天交易区，实行闭环管理，做到“人人测温、车车消毒、佩戴口罩、有序限流”，确保交易区绝对安全，保障首都市场果蔬供应。