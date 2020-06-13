热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

丰台启动战时机制成立现场指挥部 已摸排密切接触者139人

2020年06月13日12:52 来源：人民网-北京频道

人民网北京6月13日电（池梦蕊）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第114场新闻发布会上，北京市丰台区区长初军威通报新发地市场疫情防控情况。

初军威介绍说，6月12日0时至24时，丰台区共报告5例新冠肺炎确诊病例。市、区卫生健康委立即对病例进行调查追溯，病例行动轨迹涉及新发地市场部分商户，丰台区迅速启动战时机制，成立现场指挥部，本着“人民群众安全和身体健康至上”的原则，对新发地市场及周边小区采取封闭管理措施，现将相关工作开展情况通报如下。新发地市场管控情况具体如下：

一是暂时关停市场。针对新发地市场人流量大、人员结构复杂、疫情扩散风险大的特点，紧急于6月13日3时起暂时关停市场，调查市场相关人员及外部环境污染现状，评估感染风险，全面有序进行卫生整治和环境消杀。

二是扩大流调范围。市区两级疾控中心围绕确诊病例的活动轨迹，扩大调查范围，开展病例搜索，确定可能涉及的场所和人员，做好病例的追踪溯源。目前已摸排丰台区确诊病例的密切接触者139人，全部实施集中隔离。

三是做到应检尽检。紧急落实核酸检测排查，采集市场从业人员咽拭子样本517件。同时，加强市场环境检测，已采集各类物体表面、肉类及肉制品、加工台、清洗池、门把手、垃圾桶等1901件样本。

四是保障必需品供应。调整设置3处蔬菜和水果临时露天交易区，实行闭环管理，做到“人人测温、车车消毒、佩戴口罩、有序限流”，确保交易区绝对安全，保障首都市场果蔬供应。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn