中国驰援全球抗疫彰显大国担当

新冠疫情已肆虐数月，世界卫生组织日前发出警告，全球疫情正在恶化。面对这场全人类的危机，中国率先有效控制疫情，毫无保留地与世界各国交流分享抗疫经验，力所能及地为国际社会提供援助。无惧危险，一批批中国抗疫医疗专家“逆行”出征，驰援海外，彰显中国推动构建人类卫生健康共同体的大国担当。

截至5月底，中国共向27个国家派出29支医疗专家组，已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助；为170多个国家举办卫生专家专题视频会议；中方指导长期派驻在56个国家的援外医疗队协助驻在国开展疫情防控工作，向驻在国民众和华侨华人提供技术咨询和健康教育，举办线上线下培训400余场……堪称新中国历史上规模最大的一次全球紧急人道行动。

6月以来，中国赴孟加拉国抗疫医疗专家组、赴巴勒斯坦抗疫医疗专家组陆续抵达目的地国。来自海南省和重庆市的医疗专家，利用其专业知识和经验帮助对象国提升防控能力，续写着中外团结抗疫佳话。巴勒斯坦总理阿什提耶11日会见中国赴巴医疗专家组时称赞道，中国专家组不远万里赴巴，体现出两国高水平的互信合作，传递了两国同舟共济、共克时艰的坚定决心。

病毒肆虐之时，中国愿做及时雨。对许多国家来说，中国是危急时刻第一个伸出援手的真朋友。苏丹主权委员会主席布尔汉说，中国是第一个向苏丹派出抗疫医疗专家组的国家，苏方将永远铭记中方的深厚情谊。刚果（布）总理穆安巴说，中国专家的到来恰逢其时，“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里清清楚楚”。秘鲁卫生部长萨莫拉向专家组4名成员颁发荣誉证书和奖章时说，中国专家们的帮助和情意是无价的，将为秘方继续全力抗击疫情发挥重要作用。

疫情蔓延之际，中国基于自身实践为其他国家提供经验参考，得到国际社会广泛认可。巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉表示，巴方重视中国抗疫的宝贵经验，中国是巴方唯一请求派遣医疗专家组的国家。在赤道几内亚，中国专家组通过实地考察，根据当地实际情况编写了《赤几抗疫国家建议书》。赤几卫生与社会福利国务部长恩圭马称赞他们是“授人以鱼更授人以渔”的抗疫经验传播者。赤几总理奥巴马·阿苏埃感谢中方派遣专家组，认为这给赤几抗疫带来“希望之光”。

一次次深入疫区的实地访诊，中国医生不惧艰险帮助当地人民构筑抵御病毒的卫生防线；一次次不远万里的“逆行”驰援，中国用行动践行着构建人类命运共同体的庄严承诺。前不久举行的世界卫生大会上，中国宣布将在两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展；建立30个中非对口医院合作机制，助力非洲提升疾病防控能力；中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品……一系列助力全球抗疫的重大举措获得国际社会高度赞扬。

人类文明史也是一部同疾病和灾难斗争的历史，国际社会唯有守望相助、风雨同舟才能共同迎来这场人类抗疫斗争的最终胜利。面对人类共同的危机，中国始终秉持人类命运共同体理念，展现出大国担当，正如泛美卫生组织秘鲁代表处负责人鲁文·马约尔加·萨加斯图梅所评价的那样，中国积极开展抗疫合作，弘扬了国际人道主义精神，践行了人类命运共同体理念。