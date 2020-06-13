北京连续两天出现新增新冠肺炎确诊病例，再次敲响了警钟。事实以最直接的方式提醒我们：新冠病毒不会倏然而去，风险随时随地可能存在，不能丝毫掉以轻心、麻痹大意。

国内疫情防控形势持续向好，但“战时状态”实际上一直在继续。在全球疫情形势还在恶化，而国内绝大多数人员仍普遍易感新冠病毒的大背景下，北京这座特大型城市“外防输入、内防反弹”的压力从未减轻。直到今天，异常狡猾的新冠病毒还有太多未知需要不断探索，零星散发病例和局部疫情的不时出现，很可能是我们不得不长期面对的现实。这也正是我们反复强调坚持疫情防控常态化，坚持思想不松、责任不松、措施不松、工作不松的根本原因。对北京来说，连续56天“零新增”被打破，于全市上下都是一个很大的震动。我们要以此为戒，充分认识到疫情防控的复杂性严峻性长期性，在前期工作的基础上，对防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，切实切断疫情传播途径，决不能让来之不易的防控形势发生逆转。

谁都不愿意看到的情况既然已经出现，就要坦然面对、积极应对。经济社会秩序的全面恢复，不能因为个别病例的出现而再度停摆，而积极有序推进复工复产复商复市复学，前提就是始终绷紧疫情防控这根弦。目前，针对确诊病例的溯源流调已迅速展开，详细活动轨迹、密切接触情况、环境采样监测等信息已第一时间公布，与此同时，病例所涉及的活动场所和相关区域，也全部提高了防控等级。及时回应社会关切，严格落实“四方责任”，坚决果断、科学精准进行处置，才能坚定广大市民对防控工作和生产生活的信心。

必须看到，每一个问题背后都有漏洞。各区各部门各单位要严格落实主体责任，把防控工作当仗来打，各负其责、各尽其责。单位和社区作为当前战疫的主战场，防控工作决不能有丝毫松懈，要着眼常态化防控要求，加强健康监测，科学精准调整防控措施，人员出入管理，执行扫码登记等措施都要不折不扣落实到位。同时，要对风险点进行全面排查，根据政策措施效果不断完善和补充相关政策，对容易忽视的死角加大清查力度，该关闭的关闭、该限流的限流、该强化消毒的强化消毒、该打补丁的打好补丁。只有把各种困难和风险估计得严重一些，把问题缺漏发现得更早一些，把解决措施准备得更充分一些，才能坚决消除疫情反弹的可能。

对北京来说，疫情防控仍是当前第一位的工作。对广大市民来说，做好防护仍是当前第一位的任务。一方面要时刻保持个人防护意识，科学规范佩戴口罩，做到勤洗手、常通风，不扎堆、不聚集，保持安全社交距离，莫去人多地方闲逛，不是必须去的地方别逛。一方面要注意食品安全，饭前便后要洗手，生熟要分开，相关用具也要分开。食材特别是肉食一定要烧熟煮透，避免生食水产品。自己和家人如出现发热、咳嗽等症状，及时就近进行诊疗，在就诊过程中全程做好个人防护。说到底，防控常态化意味着防护常态化，就是要将之前的好习惯、好做法融入日常，持续为我们的工作生活保驾护航。

“泾溪石险人兢慎，终岁不闻倾覆人。”端正心态坚持与病毒长期斗争，继续拧紧发条，继续筑牢防线，不给病毒可乘之机，最后的胜利一定属于我们。