迈瑞医疗董事长李西廷向母校中国科大捐赠1.068亿元 关注高端人才培养

人民网合肥6月12日电 12日上午，迈瑞医疗董事长、中国科学技术大学校友李西廷以个人名义，向母校中国科学技术大学捐赠1.068亿元人民币，并成立“李西廷基金”，重点用于物理学院建设、高端人才培养、引进以及高新技术创新研发等。据了解，这笔捐款系中国科大创校以来获得的金额最高的个人单笔捐赠。

在当天举办的捐赠仪式上，中国科学技术大学党委书记舒歌群代表校方与李西廷签署捐赠协议，并向其颁发捐赠牌和捐赠证书。

捐赠仪式授牌环节

毕业数年反哺母校 砥砺前行不忘“科大精神”

“在离开科大的四十五年间，我一直以母校为骄傲。”发言中，李西廷表达了自己对母校的深切感恩之情。他说，“严谨治学、崇尚学识、脚踏实地，是我所理解的科大文化与精神，这种精神在我后来的工作、创业中始终发挥着重要作用。”

1976年，李西廷自中国科大物理系低温物理专业毕业，后成为中国第一代医疗器械开发人员，并在1991年主持创办了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司。此后数十年间，迈瑞逐渐成长为中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商，也是中国第一家在纽交所上市的医疗设备公司。

迈瑞医疗董事长、中国科学技术大学校友李西廷发言

回忆起在中国科大的学生时期，李西廷坦言，“我一直觉得自己很幸运，赶上了一个好时代。如果不是当年有高考求学的机会，我会像我的祖祖辈辈们一样做一个皖北乡村里的农民，不会有后续的科研学习与工作经历。更重要的是，科大不仅教了我文化知识，更教我如何做人、做事。这几十年在社会打拼，我始终以科大文化为标准。中国科大是一所崇尚科学、崇尚学术的高等学府，在现今相对浮躁的社会环境下仍坚守自己的育人理念，取得了卓越的办学成就，我深深的为母校感到自豪。”

而据中国科学技术大学党委常委、校长助理、秘书长傅尧介绍，此前的2010~2018年间，李西廷持续向母校捐赠近3000万元，用于设立奖教金以及校医院、附属第一医院采购医疗设备。其中，2016年4月，他向母校捐赠120台、价值360万元的自动体外除颤器（AED），用于抢救突发心脏骤停患者，为在校师生提供更好的生命安全保障，使得中国科大成为国内配备急救装置AED的第一所高校。

舒歌群（右）、包信和（左）与李西廷展示捐赠支票

支持科研创新发展 人才培养是重中之重

当下，高新科学技术创新成为产学研合力攻关的焦点。此次新型冠状病毒肺炎疫情期间，我国提出要把“关键核心技术掌握在自己手中”，发挥创新引领发展的第一动力作用。而从事医疗设备行业研发创新数十年的李西廷深知，人才的培养和引进对于科技创新发展极为重要。

因此，李西廷在捐赠仪式上多次谈到，要以人才培养助力科技攻关。他表示，希望此次捐赠可以为科大持续引进和培养高端人才、攻关科技创新研发出一份力。“中国科大人才济济，但是科大的发展还需要更多的人才加入。作为科大校友，在自己有能力的时候回馈母校，支持学校的发展，这是义不容辞、理所当然的责任。只要自己有能力，今后还将继续为母校的建设和发展做出力所能及的贡献。”李西廷说。

中国科学技术大学校长包信和对此表示，“中科大会秉承着学校和校友的精神，把这笔善款真真正正用在高端科技人才的引进和培养上，潜心立德树人，执着攻关创新。”

同时，包信和也对李西廷带领迈瑞医疗在抗击全球新冠疫情所做出的突出贡献表示赞赏。他谈到，多年来，李西廷校友秉承着中科大校训，以“科教报国，追求卓越”的精神和品格指导企业发展，用严谨务实的科学态度践行健康中国事业，欢迎李西廷校友常回家看看，为母校的建设提出更多宝贵意见。