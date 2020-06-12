随着夏季来临，有些人手和足上常会出现反复的脱皮，严重者露出鲜红的嫩肉，甚至还有裂口，有时还伴有瘙痒。细心观察，会发现手足皮肤下面还会有密密麻麻的小水疱或者小红点。很多人认为小水疱是“手气”“脚气”。实际上这是一种叫“汗疱疹”的皮肤病。

“汗疱疹”又名“出汗不良性湿疹”，中医认为是一种发生于手足掌、指趾间皮肤的复发非感染性水疱病。所谓非感染性，指不是由细菌、病毒等微生物感染引起的，没有红肿、热痛等表现，但是如果不停搔抓或者撕破表皮，也有继发细菌感染，引起破溃、溢脓的可能。现代医学认为这可能是一种内源性皮肤湿疹样反应，也就是可能和过敏体质有关，而精神因素如紧张、激动可能为发病的重要因素。发病多见于季节交替时，以冬春、春夏交替时为最。可反复发生，常连续发作数年。症状可轻可重，有的毫无感觉，只发现手或足掌有细小的脱皮；有的会有瘙痒或灼热感；痒感比较强烈的患者，反复搔抓破溃后会引起伤口继发细菌感染，引起发炎、红肿、化脓。皮损多发生于手或足掌、指趾缝或指、趾头末端，少见于手背、足跟；严重的患者整个手掌都可出现脱皮，有相当一部分患者自己不停撕拉死皮引起脱皮面积增大。

中医认为本病与田螺疱相类似，《医宗金鉴·外科心法》记载：“初生形如豆粒，黄疱闷胀，硬痛不能着地，连生数疱，皮厚难以自破。”明代称之为蚂蚁窝。由于表现为深在水疱为主，所以属湿邪偏盛。可分为外治法和内治法两种。内治主要分为两种证型，首先是脾虚湿盛型：掌跖散在水疱，针尖至粟米大小，半透明状，疱液清稀，时有瘙痒，伴舌淡水滑，脉象濡滑。治宜健脾除湿法。其次是湿热内盛型：掌跖多有深在水疱，集簇成群，针尖大小，瘙痒钻心，揩破水疱，滋水黄粘，伴舌红苔腻，脉象滑数。治宜清热除湿法。汗疱疹是比较适合用中药外用的疾病，比较常用的中药有黄柏、苦参、枯矾、白鲜皮、马齿苋、地肤子等。用法一般是用中药煮水，早晚泡手。

得了汗疱疹，要避免搔抓，可适当减少剧烈活动，避免手足多汗。发病期间避免过度清洁，减少接触肥皂、洗衣服等洗涤剂。儿童要少玩肥皂泡、橡皮泥、沙土、蜡笔、水彩颜料及化学品。季节交替时，根据气候及时增减衣物，不要穿袖子过长的衣物、过厚的鞋子，保持手足干燥凉爽，可以大大降低本病的发生。注意避免精神紧张和情绪激动。对情绪紧张、瘙痒剧烈的患者可适当应用抗过敏药物。少吃一些辛辣腥发的食物。早期水疱也可外用1%炉甘石洗剂外擦。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）