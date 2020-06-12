英一项模拟研究表明：大部分人戴口罩可阻止新冠病毒卷土重来

据物理学家组织网9日报道，英国剑桥大学和格林威治大学的一项模拟研究表明，大部分民众佩戴口罩可使新冠病毒的“基本传染数（R）”保持在1.0以下，而且，这一措施与封城措施结合使用可防止病毒卷土重来。

研究人员称，仅靠封城并不能阻止新冠病毒再度来袭，如果有足够多的人（无论他们是否表现出症状）佩戴口罩，即使佩戴的是自制口罩，都可以大大降低病毒的传播率。有鉴于此，他们呼吁在发达国家和发展中国家开展“我的口罩保护你，你的口罩保护我”的信息运动。

研究第一作者、剑桥大学的理查德·斯图特说：“广泛佩戴口罩，加上保持社交距离以及执行一定的封锁措施，在有效疫苗到来之前，有助于我们控制大流行病并重启经济活动。佩戴口罩没有损失，但收益很大。”

在最新研究中，研究人员将病毒在个人之间的传播动态与人口水平模型联系，评估佩戴口罩与封城等不同情况下病毒的传播动态。

研究发现，如果人们在公共场合戴口罩，降低R值的效率是仅在出现症状后才佩戴口罩的两倍。为遏制新冠病毒传染趋势，受感染的个人传播病毒的人数需要保持在1.0以下。研究表明，如果有50％以上的人日常佩戴口罩，就能使R小于1.0，降低新冠病毒卷土重来的几率。如果有更多人在公共场所佩戴口罩，病毒的传播力度会进一步降低。全员佩戴口罩再加上某些封城措施，可阻止新冠肺炎卷土重来。而且，研究还发现，尽管越早佩戴口罩越好，但在流行病暴发后的120天之内，全员佩戴口罩仍可阻止病毒再次来袭。

该小组还研究了不同口罩的不同效果。研究表明，如果全员佩戴口罩，即便口罩的效率只有75%，也可让R值由4.0降至1.0以下。（记者刘霞）