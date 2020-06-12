抗疫的中国答卷，以奇迹般的应对实践证明，我国的医疗卫生体系和公共卫生突发事件应急体系总体上是有效的

织密织牢公共卫生防护网，重在医防协同、要在平战结合，关键在基层、网底在基层

“十堰这次一共有多少确诊病例？”“病亡率多少？”在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时，习近平总书记关切地问。当得知病例数和病亡率都相对较低时，他又追问“如果不是像新冠肺炎这样的重大传染病，一般情况下可以应付得了吧？”在得到“完全可以”的答复后，习近平总书记欣慰地点点头。问答之间透见出人民生命安全与身体健康在总书记心中沉甸甸的分量，彰显着公共卫生在治国理政中十分重要的位置。

面对新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民奋勇抗疫，付出巨大代价和牺牲，用三个月左右的时间取得了疫情防控阻击战重大战略成果。抗疫的中国答卷，以奇迹般的应对实践证明，党的十八大以来，在新时代党的卫生健康工作方针指导下，我国公共卫生事业发展改革成果经受住了考验，我国的医疗卫生体系和公共卫生突发事件应急体系总体上是有效的。

人类终将战胜疫情，但重大公共卫生突发事件对人类来说不会是最后一次。“备豫不虞，为国常道。”善治国者，莫不是防祸于未萌、图患于将来。要看到，此次应对疫情，也暴露出我国公共卫生体系中存在的一些短板，比如公共卫生事业投入不足、专业人才缺乏、社会力量有待激活，等等。针尖大的窟窿能漏过斗大的风，只有强化底线思维，增强忧患意识，构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢健康坝，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

织密织牢公共卫生防护网，重在医防协同，要在平战结合。预防是最经济最有效的健康策略。无论是今年的《政府工作报告》，还是刚发布不久的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，都把疾病预防控制体系作为一项重要的改革内容。时不我待，各地着眼疫情防控常态化实际，正在不断查缺补漏，构建公共卫生的“钢铁防线”。在江西，高效运转、各地联动的公共卫生临床中心呼之欲出；在河北，一张着眼长远的卫生应急体系建设“蓝图”正在绘就；在湖北十堰，整合疾控部门有关职能、增强整体战斗力的公共卫生体系改革正在推进……公共卫生体系建设按下“加速键”，医防协同、平战结合的机制体系必将得到全面提升。

织密织牢公共卫生治理网，关键在基层，网底在基层。只有把基层建设成为公共卫生的坚强堡垒，才能防止小病酿成大疫。这次疫情突如其来，导致湖北省和武汉市医疗资源产生缺口，警醒我们要改变“重医院、轻社区”的发展倾向，加强城乡社区卫生服务体系。目前，许多地方正在开展优化医疗卫生资源布局的有益尝试，提升区县级疾控中心实验室检测能力，增强社区全科医生的力量，推行乡镇卫生院人员“县管乡用”，提升基层疾病诊治与卫生治理能力，使之成为群众治病防病的“主阵地”。可以说，筑牢65万个城乡社区的防病堤口，就是筑牢14亿人口的健康大坝。

立足当下、着眼未来，构建强大的公共卫生体系，才能奏出人民健康民族昌盛的奋进乐章。当前，由于工业化、城镇化、人口老龄化的不断发展，由于疾病谱、生态环境、生活方式的不断变化，我国仍然面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面，建设健康中国任重道远。深入开展爱国卫生运动，综合整治城乡环境卫生；建设有利于健康的生态环境、实施食品安全战略，满足群众的“蓝天向往”，保障百姓的“舌尖安全”；深入实施健康扶贫工程，不让一名群众因健康问题在奔小康的征程中掉队……只有让公共卫生体系建设与其他健康政策联动起来、环环相扣，才能推动健康中国迈上一个新的台阶。

身体健康是立身之本，人民健康是立国之基。时刻防范卫生健康领域重大风险，持续推进公共卫生体系建设，我们就一定能守护好人民健康。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 05 版）