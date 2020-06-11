白书忠：发挥中医药在慢病防控中的重要作用

人民网北京6月11日电 为推动中医药传承创新发展，助力中医药走向世界，7日下午，由人民网·人民健康和中国健康促进基金会、中华中医药学会主办，阿斯利康支持的第二届中医药国际化发展论坛暨“中医药助力心脑血管健康管理”全国启动会在人民日报社报告厅举行。中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠出席大会并在发言时表示，中国健康促进基金会将携手中华中医药学会，联合启动中医药助力心脑血管病健康管理项目，并在其中发挥中医药独特作用，提高中医药在心脑血管病等方面的防治能力。

2019年10月发布的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》（以下简称《意见》），为中医药新时代发展指明了方向，开出了“新方”。白书忠指出，中医药助力心脑血管病健康管理项目力求在医疗机构开展心脑血管病风险筛查、早期干预等措施，降低我国居民心脑血管疾病患病风险。在过程中推广中医药作用，助力提升心脑血管疾病防治能力。

“中医药助力心脑血管病健康管理项目的启动，既是贯彻落实《意见》的具体行动，也是中国健康促进会多年来倡导和践行健康管理医学服务在中医药领域的探索。”白书忠指出，发挥中医药在疾病预防、治疗及康复中的重要作用，有利于提高全民健康水平。

“中国健康促进基金会自2006年成立以来，一直把推动健康管理与健康促进在中国的发展，发挥健康管理在慢病防治和提高国民健康水平中的重要作用，作为基金会的宗旨和使命。”白书忠介绍，下一步基金会将继续落实开展全面社会健康管理的相关政策指导及要求，总结优秀经验，创新方式方法，把健康管理项目做实、做好、做出成效。