“王琦书院”线上开学 鼓励弟子学会“打”“挖”“抢”

人民网北京6月11日电 “王琦书院”线上开学典礼日前举办。该书院是由中国工程院院士、国医大师王琦带领团队建立的网络师承平台，将以线上直播的形式定期为所有师承弟子授课。国家中医药管理局局长于文明、北京市中医管理局局长屠志涛、北京中医药大学党委书记谷晓红出席开学典礼并致辞，中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰主持典礼。

于文明说，王琦院士、国医大师在疫情防控中发挥了很好的专家指导作用，传承创新理论和实践，为中医药事业发展作出了积极贡献，在当前统筹推进常态化疫情防控和加快恢复生产生活正常秩序的形势下，“王琦书院”的线上传承教学模式具有示范意义。同时，他强调，中医药传承创新发展，疗效是关键，人才是基础。如何传承中医药理论知识及临床实践经验，提高防病治病能力，完善中医药人才及方药临床评价体系，应该是大家关注的重要问题；他希望“王琦书院”能在传承中医药理论及临床实践经验、培养中医药人才方面探索出一些可推广的经验模式，希望王琦院士团队不断开拓进取、勇攀医学高峰，遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，丰富中医药学科内涵和中医药特色优势，为推动中医药传承创新发展作出新的贡献。

王琦表示，创建该书院旨在为所有弟子学习交流搭建平台、创造机会。中医药人才培养是中医药事业发展的重中之重，中医药精英人才要树立终身学习、终身传承的意识，要勇攀书山、苦游学海，传承老一辈的经验，深入挖掘中医药宝藏，在薪火相传中实现创新发展。

王琦鼓励弟子学会“打”、“挖”、“抢”，他风趣地说：“打什么呢？我们要练就硬功夫，大打出手，打开我们中医的新局面。挖什么呢？我们要挖中医的宝藏。要挖的深，挖的挥汗如雨。我们还要抢，抢什么呢？要抢银行。这个银行是什么？是老中医的学术经验。抢到了就是真金白银。大家不能懈怠，要去‘挖’，要去‘打’，要去‘抢’。中医药因为有了你们，才有事业的兴旺。有了你们，才能够薪火相传；有了你们，才能有灿烂的星辰，才能有杏林的芬芳。”

北京中医药大学校长徐安龙恭贺“王琦书院”建立，愿书院成为传承精华、守正创新的学术园地；岐黄道术、勤求博采的学习高地；大医精诚、厚德济生的展示基地。

谷晓红表示，“王琦书院”师承平台以线上直播的形式每周给所有弟子授课，每一位学生都将终身受益，这样有效的传承方法值得大力宣传并积极推广。希望“王琦书院”师承平台为育人，育才，为培养德“术”双馨的中医人提供鲜活的经验，为今后北京中医药大学的名医传承工作起到范式作用，为中医药事业的发展培养更多的卓越人才。

中国工程院党组书记、院长李晓红，中国科学院院士陈凯先，中国工程院院士程京，成都中医药大学校长余曙光，福建中医药大学校长李灿东等发来贺词。开学典礼后，王琦主讲第一课《师承论》。（王君平）