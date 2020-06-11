国家卫健委：6月9日新增3例境外输入病例

昨天，国家卫生健康委员会最新疫情数据显示，6月9日零时至24时，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，均为境外输入病例，分别为内蒙古2例，天津1例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海疑似病例。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者527人，重症病例无变化。

境外输入现有确诊病例54例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1786例，累计治愈出院病例1732例，无死亡病例。

截至6月9日24时，据31个省区市和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例55例（无重症病例），累计治愈出院病例78357例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83046例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者747680人，尚在医学观察的密切接触者2892人。

31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（境外输入5例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察24例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者155例（境外输入47例）。（记者 刘欢）