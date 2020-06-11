北京市疾控中心：继续坚持科学佩戴口罩

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰表示，虽然北京疫情防控级别已调整为三级响应，但重点人群、重点场所和特殊区域的防控措施仍需坚持，市民们乘坐公共交通工具仍需戴口罩。在户外保持社交距离的前提下，可不戴口罩。

刘晓峰表示，当前防疫成果来之不易，大家仍要警惕，减少聚集性活动。要继续坚持科学佩戴口罩，养成随身携带口罩的好习惯。夏季高温炎热，但医疗机构、口岸检疫和出入境隔离场所等职业暴露人员；到医院就诊、探视、陪护人员；有发热咳嗽等症状的人员；以及前往人群拥挤、通风不良的室内公共场所，乘坐地铁等公共交通工具和厢式电梯的人员，应当佩戴口罩。户外可不戴口罩，但要保持社交距离。室内包括会议室做好消毒、通风，人们保持社交距离，可不戴口罩。

刘晓峰建议市民到超市、餐馆、夜市等场所消费尽量采用电子支付、扫码等非接触式付款，保持良好个人卫生，勤洗手，尤其是就餐、离开医院、外出归来、接触可能被污染的物品后，要及时用香皂、肥皂或洗手液和流动水洗手，或用手消毒剂消毒。要自觉坚持安全出行，有发热或呼吸道症状，特别是近期与发热呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，尽量不搭乘公共交通工具。

气温升高，使用空调的场所增多。刘晓峰说，夏季使用空调前应进行清洗和必要的消毒，建议设定在适宜的温度，不宜太低，使用集中式空调时应关闭回风，采用全新风运行方式。

刘晓峰建议，根据目前的防控形势，如需开会要办小会，办短会。参会人员需要具备良好的健康状态，需要有必要的体温检测和健康码验证，不能带病参会。（记者 张航）