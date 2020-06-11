一碗“汤”放倒8岁男孩 罪魁祸首竟然是小麦

常州一名8岁男孩小天(化名)因为喝了一小碗汤，引发过敏性休克送到医院抢救，罪魁祸首竟然是“小麦”。10日，小天经过救治情况已经稳定。儿童过敏性疾病专家、常州市儿童医院呼吸科主任熊建新提醒，引起我国婴幼儿食物过敏的主要有鸡蛋、虾、鱼、牛奶、小麦、大豆和花生等。过敏反应轻重程度不一，表现多样，家长应学会正确应对过敏。

6月8日，小天在学校吃过午饭后出现全身瘙痒、舌头发麻症状，老师立刻联系了妈妈。想到儿子原来吃麻团曾经过敏抢救，妈妈心里咯噔一下，赶紧把儿子送到常州市儿童医院就诊。

“孩子到医院的时候神志还是清楚的，但就在就诊过程中出现了大汗淋漓、四肢乏力、紫绀、全身皮疹等过敏性休克的表现。”参与抢救的主治医师顾燕萍说：“当时进展非常迅速，而且越来越严重，小孩很快出现意识不清、血压下降，我们争分夺秒进行抢救。”

“小时候吃面食就会出现皮疹、瘙痒，两年前吃麻团过敏抢救过，后来看病的时候做了过敏原检测，是对小麦过敏，所以我们平时都注意的，不给他吃包子、饼干什么的，这次孩子就只喝了一点点面条汤，结果就出问题了。”妈妈一脸后怕。

经过吸氧、扩容、抗休克等全力抢救，小天的情况逐渐稳定下来，这两天再观察病情变化，如果没有其他问题出现即可出院回家。

熊建新介绍，小天的情况是典型的食物过敏引起的休克。何为食物过敏呢？食物过敏是指在摄入给定的食物时，由于特定的免疫反应对健康产生的可重复不良影响，包括皮肤、黏膜、消化系统、呼吸系统等不良反应。据2018年我国调查统计资料显示，引起我国婴幼儿食物过敏的主要有鸡蛋、虾、鱼、牛奶、小麦、大豆和花生等。熊建新说，除了以上这些，临床医生见过的食物类过敏原可谓多种多样，比如菠萝、芒果、苹果、桃子等。食物不一样，摄入的量不一样，机体的反应性不一样，引起过敏反应的严重程度也不一样。有的孩子吃了鱼虾就出疹子，有的孩子嘴唇碰到菠萝就肿起来了。近年来，屡屡发生小麦过敏的病例，并且往往出现的过敏症状很严重。

食物过敏不仅会引起皮疹、腹痛、便血等表现，还会引发各类临床疾病，严重的出现过敏性休克，如果抢救不及时则危及生命。“有的家长可能觉得一旦对某类食物过敏，以后就不能再吃了，其实还是要具体问题具体看待，生活中多加注意。”熊建新提醒家长：如果很小的时候就发现明确的过敏原，那么平时需要特别注意饮食，进食前一定要仔细查看食物的成份；有过敏不一定意味着就是不能吃了，部分孩子可以进行脱敏治疗，在医生的指导下可以先少吃点，观察情况后逐步增加过敏食物摄入量，让机体慢慢适应，从而起到脱敏的效果；过敏本质上是一种异常的免疫反应，与自身免疫系统功能息息相关，因此，可以通过改变生活方式、锻炼身体、调整心态等方式来提高免疫功能。一旦孩子出现过敏情况，应及时到专业医院就诊，接受正规治疗。(通讯员钱群华 记者唐娟)