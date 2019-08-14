防食物过敏 从揪出“罪魁祸首”开始

人类几乎可以对任何食物过敏。最常见的食物过敏原包括鸡蛋、牛奶、花生、坚果、鱼类、贝类、大豆和小麦，这8种食物过敏原大约占到了总体反应数的90%。

“食物过敏尚无根治方法，主要治疗方法是找到明确的致敏食物，然后采取避免措施。因此，医生的正确诊断尤为重要，同时要向大众普及相关知识。”8月10日在京召开的第13届协和过敏性疾病国际高峰论坛上，中国医师协会变态反应医师分会会长、北京协和医院变态反应科尹佳教授呼吁，在通过培训提高医务人员诊断水平的同时，加强对大众相关知识的普及，以多种形式强化正确诊断和治疗过敏性疾病的理念。

77%的严重过敏诱因是食物

“受遗传、生活环境、饮食习惯等因素影响，不同地区人群的常见过敏诱因并不相同。欧美地区的研究认为，最常见的食物诱因为坚果、花生、鱼及贝类。然而，针对亚洲国家的一些研究认为，小麦和荞麦过敏更常见。”尹佳介绍，目前食物过敏的发病在全球各地都呈逐年增高的趋势，在低龄人群中尤为明显。“生活方式的改变是最主要的原因。比如，不当使用抗生素，长期在室内生活、极少接触大自然等。”

2016年，尹佳主持的全国最大规模的严重过敏反应流行病学研究结果发布。研究人员从北京协和医院2000年～2014年接诊的全国各地愈千例过敏性休克患者中，按照严重过敏反应诊断标准筛选出907人，并对这些患者的1952次休克发作进行回顾性研究。研究发现，食物诱因占77%，药物占7%，昆虫占0.6%，其余15%为不明原因。

后来，该研究团队分析了食物诱发的严重过敏反应门诊患者的临床特点，发现最常见的食物诱因是小麦，且常由运动诱发。在小麦等谷物导致的严重过敏反应中，运动诱发的比例可达25.5%，显著高于非谷物诱因病例的4.6%。同时，随访发现，患者经过忌食，或进食后一定时间内不运动，均可有效避免严重过敏反应的发生。

尹佳对她确诊的第1例小麦过敏患者记忆犹新。2003年，年轻精干的公务员小李每到春季就会出现奇怪的症状：吃完饭运动时，多次突发不明原因的休克。尹佳接诊后对其进行了特异性IgE等检测，诊断小李是小麦依赖运动诱发的过敏反应。

“小麦依赖运动诱发的过敏反应是一种诊断困难，临床上被严重低估的严重过敏性疾病。IgE是发病的关键因素，而运动是发作的触发因素。”尹佳团队成员、北京协和医院变态反应科主治医师王子熹曾撰文分析小麦导致过敏的原因。他认为，首先，与亚洲人群基因遗传、饮食习惯有关。其次，针对小麦的检测手段完备，确诊率相对较高。

食物过敏知识亟待强化

“避免触发因素是严重过敏反应最根本的治疗方式。然而，食物过敏在我国尚处于知识真空期。”尹佳说，“由于部分医生经验不足，选择诊断方法不当，存在过度诊断的倾向，给部分误诊儿童的父母和家庭带来不必要的恐惧和焦虑。”

尹佳介绍，国际上公认的食物过敏诊断方法包括皮肤试验、特异性IgE监测和食物激发试验，并需要结合病史分析。在临床症状方面，皮肤症状是最常见的，占80.5%；其次为呼吸道症状，占57.1%。此外，食物严重过敏反应常常伴发吸入物致敏，尤其是青少年患者中，伴发花粉致敏的比例显著高于成人。因此，对于青少年花粉症患者，应注意提醒观察有无明确的水果、花生、豆类、蔬菜等食物过敏症状，一经发现应严格禁食，降低出现严重过敏反应的风险。

“值得注意的是，人们常把进食后的腹胀、腹痛、反酸、心慌、头痛等不适症状一股脑儿地算在食物过敏头上。可实际上，很大一部分都不是过敏。”王子熹介绍，“食物过敏是通过体内一类特殊的抗体（IgE）或免疫细胞产生症状的。”因此，食物过敏分为两大类：IgE介导型和非IgE介导型。其中，IgE介导的食物过敏通常在进食后30分钟到2小时内发作。而非IgE介导的食物过敏则常会引起胃肠道症状，包括反复呕吐、慢性腹泻、便血、体重减轻或吞咽困难。这类食物过敏通常需要仔细问诊，依赖于病史进行诊断，有时还需要变态（过敏）反应科和小儿消化科共同会诊，并进行内窥镜检查来帮助诊断。

王子熹还介绍，常见的食物不良反应是食物不耐受，通常不是食物蛋白质引起的，不涉及免疫系统。比如，乳糖不耐症的主要症状是进食牛奶后的腹胀、腹部不适和腹泻。此外，有些食物不良反应可能是食物含有某些化学物质而具有药理作用、毒性作用所导致的。

加快提高基层诊断水平

怀疑食物过敏的患者需经由有经验的变态（过敏）反应专科医师进行完整的病史采集，结合适当的检查结果，才能综合加以判断，有时甚至需要在变态（过敏）反应专科进行食物激发试验才能确诊。“但目前，国内培养的变态（过敏）反应专科医师数量不足。”尹佳强调，应建立专科医师体系，加快人才培养，提高基层诊断水平。

在今年的“中国过敏防治周”前夕，北京协和医院第44届全国变态反应学习班在京举办。来自各地医院的100余名医生护士接受了规范的过敏性疾病诊断和治疗技术培训，并获得通过特殊院内制剂调剂程序，规范化应用协和过敏原制剂的资质。

据悉，自去年起，北京协和医院变态反应科医生团队就在中国北方地区夏秋季花粉播散的高峰季节，到陕西榆林举行义诊并帮扶当地医院，举办过敏性疾病科普公益讲座，开展现场调研。