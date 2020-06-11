运动是一把变美的钥匙

人生因运动的添色而愈加精彩。运动犹如一把钥匙，开启了人们生活变美变好之路

身穿黑色运动服，右手上下一挥，一块砖两半了。近日，一段课堂上徒手劈砖的视频让一位身形健壮的物理老师火了。砖头微微上翘，手落时用砖撞桌子，就能将砖撞断，这位来自云南的物理老师张辉说，想通过这样的方式激发孩子的学习兴趣。网友惊呼，太有才了！

灵感从何处来？张辉说，是跑步跑出来的。早上6点起床，每天锻炼一小时，自从2012年生过一场病后，张辉就开始跑步。执着于“什么时候才能跑完”很容易疲惫，于是他把思绪从运动中抽离，边跑步边思考“怎样才能吸引孩子对物理的兴趣”。这样一来，跑得更轻松，思维也活跃了，教学点子一个一个地“蹦”出来。

体育运动不仅帮张辉打开了教学思路，还让他告别了超重，身体日益强壮。他的生活也在改变——从被教学任务压得喘不过气，到在课堂上徒手劈砖时大呼“知识就是力量”逗笑学生。精彩的课堂，有趣的生活，运动见证陪伴着张辉的蜕变与成长。

说到“运动陪伴成长”，仿佛是孩子的专属品。其实不然，运动的陪伴并不只属于某一个年龄段。那对跳鬼步舞的农民夫妻范得多和彭小英，通过运动获得最简单、最本真的快乐。范得多曾遭遇车祸，留下了心理后遗症，医生给开出的药方是“多运动”。对于这个熟悉的“药方”，我们有时会置若罔闻。而这对农民夫妻在风儿轻拂的田间，如孩子般旁若无人地起舞，不仅跳走了疾病与困顿，还让平凡的日子精彩起来。

从徒手劈砖的物理老师到跳鬼步舞的农民夫妻，再到勇敢追梦的独臂篮球少年张家城，运动让普通人的生活变得有滋有味。一段段故事背后，我们窥探到平凡的人生因运动的添色而愈加精彩。平凡却精彩，运动犹如一把钥匙，开启了他们变美变好之路。人们之所以被感动，或许就是因为他们努力时散发的魅力、传递的快乐，激发了大家内心对变美变好的向往。

一个个暖心故事，让人向往和艳羡。手握运动这把使人变美的“钥匙”，我们何不自己实践实践？

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 15 版）