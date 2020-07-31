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和孩子一起运动， 家长做不到啊

熊 建

2020年07月31日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

随着疫情的好转，一些体育培训机构也复工了。趁着暑假，我赶紧给孩子报了个篮球班。

那天去上课，一个班十来个小孩，教练带着孩子们热身、练体能、学习技术动作，场上热火朝天的。我们一群家长坐在一边，一开始还看着孩子们训练，过了一会儿，就各自看手机了。

这种场景不是偶发，在很多体育培训机构外都能看到。有人就说了，在国外公园空地上，常常看到家长带着孩子在进行体育活动，一个足球、一个排球就能玩上大半天，可是很少能在国内看到这种场景。在国内的体育场所，更多的情况是，家长专程送孩子来训练，孩子在里面练，家长就在外面坐着玩手机。

为什么？这是家庭体育活动氛围不足以及运动理念不浓厚的表现。孩子的健康成长，固然需要得到科学、专业的指导，才能产生积极的效果。但是培训机构的管理只是一时的，更多时间孩子还是生活在家庭中。

尤其疫情期间，本来运动就少，如果家长吃完饭就在沙发上一窝或在床上一躺，不去陪着、带着孩子运动，那么，孩子的运动兴趣很难得到很好的培养——除非孩子本身特别喜欢运动，而更多情况，恐怕是有样学样。宅爸宅妈难以养出对运动有浓厚兴趣的孩子。

那么，中国家长是真的不愿意陪孩子一起运动吗？其实也不然。除了一部分人确实缺乏这方面的意识，更多人恐怕还是受制于客观条件的限制。

外国人少地方多，足球场、篮球场等体育运动场所多，再不济自己家院子里也能搭个篮球架。中国呢，人均运动场所面积很少。笔者家附近有一个足球场，收费贵不说，每天晚上球场上恨不得挤进去四五十人。足球场要分成三个部分，大家要分成六支球队一起踢，开大脚是严禁的。就这样的场地，还得提前订，大人都不够用，还能带着孩子去踢球？

篮球、飞盘、排球等其他运动项目也大抵如此。去公园草坪？对不起，“小草微微笑,请您绕一绕”。那么，这亲子运动，数来数去，恐怕只有跳绳能进行了。因此，和孩子一起运动，不是家长不想，很多时候是做不到。最后，只能花钱买课，让孩子去运动，自己在一旁陪着等着，无聊了，玩会手机也在情理之中。

还好，国家已经看到了这一点，正在加大体育运动基础设施的建设，增大运动场所的供给。国家发改委不久前表示，努力缓解人民群众“望球兴叹、一场难求”的矛盾，截至2019年底，“十三五”期间新增社会足球场地16150块。下一步，将进一步加大督促力度，加快推进项目建设。

除足球场外，其他运动场所、设施的建设，各地也在加快推进中。相信不久的将来，爸爸妈妈带着孩子一起运动的场景，会越来越多。

(责编：李轶群、许晓华)


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