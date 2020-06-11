生态环境家底全面摸清

《第二次全国污染源普查公报》（以下简称《公报》）日前正式发布。6月10日，国新办举行新闻发布会，介绍《公报》有关情况，并答记者问。

广东等5省污染源数量占全国半数以上

生态环境部、国家统计局、农业农村部等15个单位和部门联合于2017—2019年开展了第二次全国污染源普查工作。“这次污染源普查，是对全面摸清建设美丽中国生态环境底数的一次重大国情调查，意义非常重大。”生态环境部副部长赵英民表示。

第二次全国污染源普查标准时点是2017年12月31日，时期资料是2017年度，经历了前期准备、全面普查和总结发布三个阶段，对全国有污染排放的358万多个单位和个体经营户进行了全面调查，获取了全国工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施和移动源相关基本信息和污染物排放信息。

“普查摸清了全国各类污染源的基本情况，各类污染源的数量、结构和分布状况。”赵英民说。《公报》显示，2017年底，全国各类污染源数量是358.32万个（不含移动源），其中工业源247.74万个，生活源63.95万个，畜禽规模养殖场37.88万个，集中式污染治理设施8.4万个。

广东、浙江、江苏、山东、河北五省各类污染源数量占到全国总数的52.94%。全国污染源的数量，特别是工业污染源的数量基本上呈现由东向西逐步减少的分布态势。金属制品业、非金属矿物制品业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装服饰业等五个行业占全国工业污染源总数44.14%。

此外，截至2017年底，全国机动车保有量2.67亿辆，工程机械保有量413.2万台，农业机械柴油总动力7.62亿千瓦，营运船舶数量27.8万艘。2017年全年国家铁路内燃机车燃油消耗量246.18万吨，民航起降架次1024.89万架次。

主要污染物排放量大幅下降

从全国水污染物排放情况看，化学需氧量2143.98万吨，总氮304.14万吨，氨氮96.34万吨。从排放量来说，长江、珠江、淮河流域面积大，涉及省份多，化学需氧量、总氮和氨氮等污染物的排放量较大。

全国大气污染物排放情况为：氮氧化物1785.22万吨，颗粒物1684.05万吨，二氧化硫696.32万吨。京津冀及周边地区、长三角和汾渭平原是我国大气污染源单位面积排放强度较大的地区，也是国家确定的大气污染防治重点区域。

固体废物排放中，山西、内蒙古、河北、山东、辽宁一般固体废物产生量占到全国的42.4%，山东、河北、山西、安徽和江苏五省一般工业固废的综合利用量约占到全国的40%。

第一次全国污染源普查标准时点是2007年12月31日。与10年前相比，本次普查数据的变化，反映出过去10年我国大力推进生态文明建设所取得的成就。

“与第一次普查数据同口径相比，主要污染物排放量大幅下降。2017年，二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物等污染物排放量比2007年分别下降了72%、46%和34%。”赵英民表示。

和2007年相比，全国造纸、钢铁、水泥等行业的产品产量分别增加61%、50%和71%，企业数量分别减少24%、50%和37%，造纸行业化学需氧量减少84%，钢铁行业二氧化硫减少54%，水泥行业氮氧化物减少23%。这说明产业结构调整成效显著，经济发展质量在提升，企业数量少了，但产能集中度高了，在产品产量增加的同时，污染物排放量在大幅度下降，单位产品排污量大幅下降。

2017年，工业企业废水处理、脱硫、除尘等设施数量分别是2007年的2.4倍、3.3倍和5倍，都是数倍于10年前污染治理设施的数量。和10年前相比，城镇污水处理厂的数量增加了5.4倍，处理能力增加了1.7倍，实际污水处理量增加了2.1倍。生活垃圾处置厂数量10年间增加了86%，危险废物集中利用处置厂数量增加了8.22倍。这显示，污染治理能力明显提升。

生态环境治理能力需进一步提高

据介绍，本次普查形成了1800余张数据库表，1.5万余个数据字段，1.5亿多条数据记录，健全了重点污染源档案和污染源信息数据库，形成了第二次全国污染源普查“一张图”。

“通过普查，我们看到，一方面取得了很大的进步，另一方面也反映了几个问题。”赵英民表示，这些问题为下一步抓好生态环境保护工作、改善生态环境质量摸清了家底，指明了方向。我国生态环境治理体系和治理能力还需要进一步提高。

化学需氧量、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物这四项污染物排放量都超过了千万吨。这四项污染物治理对大气、水的环境质量改善都至关重要。

农业源、生活源对水污染物排放贡献比较大，机动车对氮氧化物的排放贡献大，工业、生活和机动车对挥发性有机物的排放贡献大。这些污染源涉及主体多，而且和过去传统的集中排放不同，治理和监管的难度都比较大。

农村和西部环保基础设施相对滞后，需要进一步加大投资力度。重点流域和重点区域的排放强度大，这些流域区域的产业结构和布局调整任务艰巨。

目前，普查成果已经广泛应用于污染防治攻坚战，为加强污染源监管、重点地区监督帮扶、排污许可证核发、环境风险排查、重大科技攻关项目等各项工作提供了基础支撑，为精准、科学、依法治污提供有力支撑。

“普查结果揭示了我国当前生态环境保护面临的形势，特别是未来生态环境保护工作的重点领域、重点地区、重点流域、重点行业、重点污染物的最新最全面情况。通过分析应用、归纳总结得出的规律和趋势性成果，将为国家‘十四五’国民经济和社会发展以及生态环境保护工作提供基础支撑。”赵英民说。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 02 版）