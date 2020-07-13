热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全国农村集体家底基本摸清

农村集体土地总面积65.5亿亩，账面资产6.5万亿元

2020年07月13日08:23 来源：人民网－人民日报

本报北京7月12日电  （记者郁静娴）从2017年开始，中央农办、农业农村部组织开展了全国农村集体资产清产核资工作。截至2019年底，全国拥有农村集体资产的5695个乡镇、60.2万个村、238.5万个组，共计299.2万个单位，完成1.2亿张报表在线数据报送。全国农村集体家底基本摸清：全国共有集体土地总面积65.5亿亩，账面资产6.5万亿元，其中经营性资产3.1万亿元；非经营性资产3.4万亿元。集体所属全资企业超过1.1万家，资产总额1.1万亿元。

从结构看，固定资产占比近半。固定资产为3.1万亿元，其中2/3是用于教育、科技、文化、卫生等公共服务的非经营性固定资产。从地域分布看，东部地区资产为4.2万亿元，占总资产的64.7%，中部和西部地区资产大体相当。从资产经营收益看，有10.4%的村收益在50万元以上，主要集中在城中村、城郊村和资源充沛的村庄。（相关报道见第十版）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn