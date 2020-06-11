多地狂犬病疫苗短缺 专家提醒做好预防

随着天气越来越热，狗、猫等宠物脾气也变得有点“狂躁”。加上人们穿短衣、皮肤裸露多，很容易被挠伤、咬伤。几天前，云南丽江、红河等地的市民去打狂犬疫苗时，发现出现疫苗短缺现象。不仅云南，近日安徽、山西、河北等地都有人用狂犬疫苗紧缺的新闻见诸媒体。

科技日报记者10日从云南省疾控中心了解到，云南省近日已采购102700支狂犬疫苗，并已配送至包括昆明各县区在内的全省90个县市区疾控中心。云南省疾控中心宣传主管向昆介绍，这批疫苗到货后，将有助于缓解各地狂犬疫苗短缺的现象。9日上午，已有5辆具有短程冷链运输能力的车辆，奔赴12个州市，目前已配送到各县市，市民已可到卫健委公布的一级和二级犬伤门诊进行咨询和接种。

整体产能下降，疫苗保质期短

“由于近年来我国狂犬疫苗生产企业资质和整体质量标准有了更新，生产企业面临技术改造和生产线的更新换代，导致整体产能有所下降。”云南省疾控中心技术开发服务中心工作人员和星宇介绍，此前，云南省一方面将疫苗紧缺的情况上报给国家卫健委，一方面通过公开招标程序，将所有疫苗生产厂家增补到云南省非免疫规划疫苗采购目录中。面对需求，近日到货的狂犬疫苗数量仍有限，他们还将跟进协调。

南开大学生命科学学院教授刘新奇分析：“只要是蛋白类灭活病毒的疫苗，一般保质期都不会很长。即使冻干处理，也就是半年到一年的时间，所以如果社会停止运转半年，之前生产的疫苗肯定都已经失效了，其实蛋白类的疫苗产品都存在保质期短的问题。”

“预防狂犬病所使用的疫苗是狂犬病毒灭活疫苗。为便于运输和保存，狂犬疫苗被冻干处理，使用时再用生理盐水制成悬浆注射。”刘新奇介绍，狂犬疫苗在生产工艺流程上要求很高。活的病毒本身具有一定危险性，所以在病毒培养时，生产车间需要达到一定的安全和洁净标准。培养的病毒有限定的生长时间：时间过短，病毒浓度不够；时间过长，培养细胞会被病毒杀死而裂解，从而造成病毒的纯度不够。后期病毒的纯化也是很大的问题。纯化工艺不过关的话，培养基和细胞释放的各种杂质会降低疫苗的免疫强度，并引起人体过敏等免疫反应。

病死率最高，应加强预防

“狂犬病毒侵入人体后，在伤口局部可短暂停留或小量增殖，再侵入近处的末梢神经；病毒沿末梢神经向中枢神经作向心性扩展，至脊髓的背根神经节再大量繁殖，入侵脊髓并很快到达脑部；病毒在脑部大量复制后从中枢神经向周围神经扩展，侵入神经支配的各器官组织，尤以唾液、舌部味蕾、嗅神经上皮等处病毒量较多。”天津市疾病预防控制中心传染病科科长李琳介绍，狂犬病在我国属于乙类法定报告传染病。目前对于狂犬病尚无有效治疗手段，即一旦发病100%死亡，是人类目前已知病死率最高的传染病。

“伤口处理、疫苗接种和球蛋白接种是预防狂犬病的三个环节。其中伤口处置是预防病毒侵入的第一道关口，对疾病预防非常重要。”昆医附二院急诊外科副主任医师袁勇表示，“如果伤口有活动性的出血，我们可以给患者止血，可以用一个布袋扎起来，如果没有明显的出血，我们直接冲洗伤口，用肥皂水持续地冲洗伤口，包括伤口周围的冲洗，冲洗的时间不少于15分钟，再用清水冲洗，最后就可以在伤口上用相对干净或者无菌的敷料，进行简单的现场包扎。根据伤情，我们会清除一些坏死组织，止血、缝合，缝合一定要留引流。”

李琳提醒，广大市民应该注意：一是定期为宠物犬、猫接种兽用狂犬疫苗，文明饲养；二是人与宠物犬都要避免被流浪犬、猫或野生动物咬伤；三是不要接触、收养来历不明的流浪犬、猫等动物；四是家长应教育并照管好儿童，不要因好奇而激惹犬、猫等动物以免被抓伤或咬伤；五是一旦发生被犬、猫等动物咬伤、抓伤或黏膜被舔等情况，要尽快到附近的动物致伤处置门诊就诊，接受科学、正规的医疗处置。（陈 曦 本报记者 赵汉斌）