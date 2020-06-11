巩固防控成果 严防出现反弹

6月4日，经国家专家组评估确认，武汉市5月份确诊的7名新冠肺炎病例中的最后3名患者均达到出院标准。至此，武汉市在院新冠肺炎患者人数第二次实现清零。

一个月前，从武汉返京隔离还不到一周时间，首都医科大学附属北京地坛医院感染中心主任医师、国家感染性疾病质量控制中心办公室主任蒋荣猛随国务院联防联控机制联络组再度回到武汉。

作为我国传染病学领域的重要专家，蒋荣猛1月9日就赶赴武汉，奔走在各个收治医院指导疫情防控、医疗救治和医院感染控制等工作，对各地援鄂医疗队进行专业知识培训。随着疫情形势好转和武汉在院新冠肺炎患者人数清零，4月27日，蒋荣猛随中央指导组离鄂返京。

“4月以来，武汉每天都在新增一些无症状感染者，其中存在少数新发病例，这说明武汉的传播链并没有完全阻断。”蒋荣猛说。为了巩固疫情防控成果，严防疫情出现反弹，兼顾了解复工复产复学等情况，经中央批准，国务院联防联控机制设立联络组，5月4日抵达武汉。

联络组将无症状感染者分类管理作为一项重点工作。“我们到武汉的第一件事，就是到隔离点、定点医院去巡查这些新增的无症状感染者。”蒋荣猛说，经过多次会议商讨，联络组与湖北省、武汉市共同研究建立了无症状感染者复核制度。要求湖北省、武汉市对每日新发的无症状感染者都要完善“1+3”检查——即在核酸检测基础上，根据诊断需要进行抗体、血常规和CT检查，并建立日报告制度。对检查结果存在异常的，联络组会同湖北省、武汉市组织专家进行逐例复核，及时明确诊断，实现精细化分类管理。

经过复核制度的严格把关，5月4日以来，武汉累计发现7例确诊病例，联络组指导武汉市立即将确诊病例转到武汉市金银潭医院、肺科医院，组织省市精干力量尽全力救治患者，并从全国抽调专家予以支持。作为联络组专家，蒋荣猛也和同事们再次穿上“战袍”，每日到医院查房、会诊。

7例确诊病例中，5例为70岁以上老年人，年龄最大的89岁。在院期间，有1例病情进展迅速，发展为危重症，2例发展为重症。有了前期治疗新冠肺炎患者的丰富经验，蒋荣猛心里有底。

“在联络组的指导支持下，我们组建了一支包括感染、呼吸、重症、心内科、神经内科、内分泌等多学科的专家团队，很好地总结了前一阶段的救治经验，治疗新冠肺炎的同时兼顾基础病和并发症，对患者采取保护性隔离，防止继发性感染。”蒋荣猛说，有一名患者比较肥胖、患有糖尿病，感染风险大大增加。医护团队每天给她测6次血糖，做好血糖控制，确保了病患安全。

在国务院联防联控机制联络组医疗专家、省市专家和武汉市金银潭医院、肺科医院医务人员的精心治疗和护理下，7名患者均已达到治愈标准。其中76岁高龄的危重症患者，经过16天的ECMO治疗成功脱机。

同时，为了阻断可能的传染源，联络组全力支持协助武汉推进全民核酸检测，短短十多天时间，排查近千万人，基本实现了全人群应检尽检、愿检尽检，排查出无症状感染者300人，无一例确诊病例。

蒋荣猛表示，7例确诊病例，特别是3例高龄的重症、危重症患者在较短的时间内治愈，反映出湖北省、武汉市在医疗技术水平、医疗力量组织调动等方面具备了较高的水平，说明湖北、武汉在医疗救治方面积累了宝贵的经验，为下一阶段疫情防控和医疗救治打下了良好的基础。

如今，武汉在院新冠肺炎患者人数已再度清零，湖北全省的无症状感染者也已经多天零新增。但蒋荣猛和同事们没有丝毫放松。“联络组正在协助湖北省、武汉市进一步加强医疗救治体系建设，在规范发热门诊建设、加强医院感染控制及制定医疗救治预案等方面，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，提升重大突发传染病应对和医疗救治能力。”蒋荣猛表示。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 10 版）