宜宾市第二批援鄂医疗队战疫纪实

2020年初，在我国湖北地区陆续发生新型冠状病毒性肺炎疫情，严重威胁着人民群众的身体健康和生命安全。党中央、国务院高度重视此次突发公共卫生事件，同时做出重大决策，动员全党、全国人民万众一心，众志成城，坚决打赢防治“新冠肺炎”的人民战争。在这场没有硝烟的战役中，疫情就是命令，宜宾市第二人民医院·四川大学华西医院宜宾医院(以下简称：宜宾市二医院)28名医务人员于2月13日接到指令，加入四川省援助湖北应对新冠肺炎疫情医疗队（第八批）赴武汉参加抗疫战争，经过在武汉奋战37天后，回到四川，完成14天休整隔离，于4月3日平安返回宜宾。

不忘初心，勇担逆行使命

1月25日，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的严重形势，党中央对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员。四川省启动突发公共卫生事件一级应急响应。宜宾市二医院是四川省市级定点收治医院，党委立即落实再动员、再部署工作。2月8日，湖北省、武汉市以最强力度推进“四集中”、“应收尽收”、“应治尽治”等工作部署。2月13日宜宾市第二人民医院·四川大学华西医院宜宾医院28名队员接令出征，全体队员在宜宾重温了医学生誓词，“除人类之病痛、助健康之完美”，决心在湖北武汉最危难的时候、“应收尽收”最攻坚的时候，挺身而出践行作为卫健人的初心。

党建引领，凝聚抗疫合力

按照党中央国务院部署，结合四川省援助湖北应对新冠肺炎疫情医疗队（第七、八批）实际情况，成立临时联合党委，以党建为引领，重视建章立制和团结协作。

严格落实“一岗双责”。健全组织架构，推动党建工作落地见效。医疗队驻地设置党委书记承担党建工作主体责任，副书记协助抓好党建工作及党建事务工作。贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，全面打赢疫情防控阻击战。

强化政治建设，把党的政治建设摆在首位。加强政治意识，强化党内监督工作。积极推行党务、队务公开，加强对党员干部作风关键环节的监督。建立常态化政治理论学习制度，把医疗队队员的思想行动统一到党中央的决策部署上来。强化意识形态教育，加强对全体队员的直接教育、管理、监督，做好组织、宣传工作。

落实议事决策制度。党委会由党委书记组织召开，传达上级重要精神，研究和决定重大问题，重要行政、业务工作。落实和执行建章立制，科学合理设计组织架构，严格依据各项工作遵循各司其职，分工负责医务、中医救治、院感、预保、物资后勤、驻地消防、宣传等管理工作。

加强医疗队文化建设。引导医务人员弘扬和践行敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神，塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范。因为2008年汶川特大地震全国支援四川，突出强调四川队特有的“感恩的心”，尽四川队最大努力救治新冠肺炎患者，践行援助湖北医疗救治的初心。

注重在战地救治一线中从优从严培养发展政治素质好、业务能力强的同志积极向党组织靠拢。对提交入党申请书的同志进行定期培训，为党组织发展素质优良的合格人才。

综合施策，保证救治效率

一以贯之地重视新冠肺炎患者的救治质量和效率。

在联合临时党委领导下，医疗队与第七批快速混编组成284名队员的四川联队，按现代医院管理理念设计组织架构如下：纪委、医务部、中医部、感控预保部、物资后勤部、宣传部，设两个病区主任、正副护士长、医疗组长。

以落实各项医疗护理核心制度为抓手，对新冠肺炎患者按当时的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》版本精准分型分类和动态评估订正，督导三级医师查房落实，严抓上下班交接的质量，其中对重型、危重型患者开展队内多学科会诊、全院联合会诊的优质医疗救治工作。

及时组织学习国家委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》（试行第五版）、（试行第六版）、（试行第七版），《新冠肺炎重型、危重型患者护理规范》，《关于规范医疗机构开展新型冠状病毒肺炎药物治疗临床研究的通知》，《新冠肺炎康复者恢复期血浆临床治疗方案》（试行第二版），依法依规开展救治工作，严格按照不同时点诊疗标准执行分类分型，注重临床数据的准确性和真实性。

每日召开医务例会，对病区中存在的各种问题及时会商和解决，完成具有战地特色的也是最基础的“每日全队医疗一张表”以利于所以队员掌握高质量的、同质化的患者信息。“每日全队医疗一张表”包括了患者基本信息、基础疾病、危重程度、CT检查情况、新冠病毒核酸结果、用药情况、诊疗计划等。

在落实医疗救治质量的基础上，重视中西医结合救治并重。组织具有中医执照的十名队员成立“中医治疗突击队”，在规范使用国家推荐协定方剂的同时，在重症患者运用四川特色方剂开展治疗并取得较好疗效。

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《消防安全责任制实施办法》和党中央、国务院关于安全生产及消防安全的重要决策部署，结合联合医疗队驻地实际情况，切实加强本医疗队感控和消防安全管理，实行“层级负责、层层落实”的感控和消防责任制。

四川省卫健委每三日定期召开视频调度会，本队临时联合党委例行召开“战地三会”：党委会、支部书记会、领队会，在医院侧和驻地侧的管理责任层层压实，实施医院班组化和驻地网格化的管理办法，在此基础上提出了“队员结对子”等创新办法，以“驻地同楼层、医院同班组”方式队员互相监督“六个情况”：餐食情况、体重情况、睡眠情况、情绪情况、疾病情况、行踪情况。

加强队伍文化建设，成立《江城战歌》文化社采编组，积极推广战地正能量，留下高质量的文化沉淀，队员作品在大众健康报刊登。完成救治工作后，第七八队共同发起倡议，全体队员捐款认养了西北湖旁一片樱花林，留下一片绿、纪念川鄂情，并被CCTV公益之声转载宣传。此外，定期开展线上文化活动，如歌唱比赛、运动比赛等丰富驻地文化生活。

医疗队成立前线心理保健小组，制定压力、疲劳、情绪、睡眠的情绪量表，对全体队员开展心理监测和镇静药物使用监测。对筛选出的失眠、负面情绪的队员及时予以适当干预，有效保障了全体队员的心理健康。

为建设纪律严明、作风优良的队伍，本队援汉初始即制定了本队的“三级缺陷管理办法”，临时党委委员、医务部成员、感控预保部各位成员不定期对医院岗位职责和驻地管理督查，针对缺陷管理事件按既定办法进行警示谈话、队内公示。同时，本队接受四川省卫健委前方工作组的巡查和督导，进一步强化落实武汉驻地纪律“封在院内、控在楼内、管在室内”。

春暖花开，圆满完成任务

医疗队到武汉后，与四川省第七批队员密切协作，仅用了42小时快速完成整队和混编，随即进入重症收治定点医院华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心，成建制接管了两个传染病隔离病区共128张床位。从零开放病房，24小时收满床位，第一时间完成当时应收尽收、应治尽治的战略部署。生命至上！人民至上！四川第七八队团结一心、众志成城，经过一个月的艰苦奋战，取得了高效救治新冠肺炎患者的成效。按前线指挥部部署的时间节点，本队提前一天完成新冠患者转院集中病房腾退的工作，为顺利恢复武汉本地肿瘤患者救治做好准备。最终，从2020年2月15日至2020年3月14日混编成建制接管Z9和Z10两个病区128张床位收治新冠肺炎患者共176例，其中重症/危重症64例（36.4%），转归：治愈出院141例（80.1%），重症/危重症治愈出院51例（79.7%），病亡2例（1.1%），此外因合并症转院2例，因腾退病区转院31例，提前一天完成两个病区腾退工作。筛选入组托珠单抗治疗1例，动员康复者捐献血浆9例。救治患者中174例接受了中药治疗。在收治患者例数、病亡率、治愈出院率均取得较好救治成效。严格把握临床研究指征，筛选入组托珠单抗治疗1例，动员康复者捐献血浆9例。同时全队队员最终完成了医务人员零感染的防护任务。

共饮长江水，川鄂一家亲。四川曾是大灾大难的受难者和受援者，2008年全国驰援汶川，这次我们带着感恩的心援助武汉，守望相助，尽最大努力救治新冠肺炎患者。人这一辈子总要做一些有意义的事情，不着戎装也能保家卫国，作为医务人员能够到武汉参加新冠疫情的人民战争此生无憾。此次援助武汉抗疫，队员们体会到组织的力量、人民的力量、民族的力量，也感受到党员的力量、巾帼的力量、护理的力量、青年的力量，众多力量拧成一股绳最终必将取得抗击新冠肺炎疫情的最后胜利。因为中国人民是凝心聚力的人民，中华民族是伟大坚韧的民族。

（宜宾市第二人民医院供稿）