消除食品安全隐患 北京石景山查餐饮单位

随着夏季温度的升高，食品安全工作进入高风险期，为消除食品安全隐患，有效预防夏季食品安全事件的发生，石景山区市场监管局启动餐饮服务单位夏季食品安全检查。

在检查中，执法人员对各餐饮服务单位的食品安全信息公式栏、食品安全责任制落实情况、环境卫生是否达标、从业人员健康证明是否有效、索证索票采购制度落实情况、餐饮具的清洗消毒、食品贮存情况、加工制作过程以及疫情防控落实情况等全面检查。执法人员要求各餐饮单位严格落实食品安全管理制度以及疫情防控措施，坚决杜绝食品安全隐患，确保食品安全“零事故”。

北青报记者还了解到，近期，为筑牢疫情期间养老院食堂食品安全，提高养老院食品安全意识，石景山区市场监管局还对辖区的慈善敬老院开展了食品卫生知识讲座。结合近年来发生的典型食品安全事件，重点讲解了食物中毒的特征、常见的食物中毒、食品存储不当的危害性、预防食物中毒的基本知识，让大家认识到食品安全的重要性。

下一步，市场监管部门将进一步加强餐饮单位食品安全检查力度，提高餐饮单位负责人的食品安全意识，有效保障辖区广大群众餐饮消费安全。（记者 王薇）