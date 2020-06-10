血清抗体检测揭示中国人群新冠病毒感染状况

新一期英国《自然·医学》上发表的一份研究报告说，研究人员通过检测血清中新冠病毒特异性抗体水平，对中国不同地区、不同人群的病毒感染率进行了分析，相关结果有助更好地了解中国人群受新冠病毒感染的状况。

中国南方医科大学南方医院国家肾脏病临床医学研究中心、澳门科技大学医学院等机构的研究人员抽样调查了湖北、四川、重庆、广东等地区各类人群血清中新冠病毒特异性抗体水平，主要检测他们血清中IgG和IgM这两种抗体的阳性率总和。调查时间为2020年3月9日至4月10日，接受检测的有17368人。

报告主要作者之一、澳门科技大学张康教授告诉新华社记者，IgG和IgM这两种抗体的特性不同，前者主要用于判断个体在较早时间段内是否被感染过，而后者主要用于判断近期的感染状况，两者的阳性率总和有助准确评价新冠病毒的总体感染状况。

调查结果显示，在武汉，人群的血清抗体阳性率总和为3.8%，与武汉距离越远的地区，人群的血清抗体阳性率总和越低，例如，成都地区受检测的9442名居民抗体阳性率总和仅为0.58%。

张康表示，新冠病毒是一种新的、高传染性的病毒，人体接触这种病毒后，无论是否出现临床症状，免疫系统均会作出相应反应，生成针对病毒的特异性抗体。但目前尚不清楚检测到的抗体是否具有保护性。(记者张家伟)