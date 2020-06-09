公卫人才，如何人尽其才

最近，一则复旦博士年收入的新闻走红网络。新闻来源于全国人大代表、贵州省疾控中心健康教育所副所长何琳的一段发言。

原来，何琳所在单位2018年流失了一位复旦流行病学与统计学毕业的博士——作为40岁的副主任医师，全年收入只有8.2万元。有网友感叹：干一年不如网红一场直播。

公共卫生和预防医学、疾控人才流失并不新鲜。何琳统计过，2015—2019年，中国疾控中心累计辞职、调出262人。调出人员中，40岁及以下占86.3%，以硕士及以上学历人员为主，达到了88.2%，其中博士达到了33.7%；去向主要是医药相关企业、医院、高校等单位。导致这些人才出走原因或许很多，其间可能包括个人偶然因素，但疾控单位地位不高、待遇不高的确是需要正视的问题。

要问疾控为何不受重视，还得从人们的日常观念开始琢磨。对待个人健康，社会公众层面一直固守“重治轻防”逻辑，得病了去医院天经地义，殊不知疾控机构介入日常疾病预防控制的重要性。结果就出现“公立医院门庭若市，疾控机构门可罗雀”的现象。

临床、中医、口腔和公共卫生四类执业医师中，公卫医师在维护人民健康方面承担着十分重要的职责。应对疫情，公共卫生、病毒学、疫情防治等专业人才的重要性不言而喻。

但是，在没有突发传染病的日常情形下，研究如何找到病毒传染源、疾病分布状况、危险因素，根据流行病学调查收集的数据制定出相应控制举措，更是防患于未然的重中之重。不仅传染病，各类慢性疾病的防控与科普医学和健康知识，也属于公卫职责。

可以说，一方面，公共卫生分支广泛、包罗万象，基础医学、生物统计、卫生管理等尽皆囊括，另一方面，待遇和职能存在割裂和不对称，因而公卫机构人心浮动、不受重视也就不难理解。

改变这种状态，当下的关键在于转变观念。疾病预防控制体系是守护人民健康的第一道防线。破解“重治轻防”顽疾，加快医防融合，也是未来医学发展的必由之路。治病是亡羊补牢，预防是未雨绸缪。如何从源头预防和切断疾病，理应成为所有重视健康的中国人思考的问题。对公卫机构、公卫医师而言，得到更多关注和重视，也是理所当然。