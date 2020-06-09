艰辛历程，彰显伟大力量

中国抗击新冠肺炎疫情的艰辛历程载入史册，这是中国人民艰苦卓绝抗疫斗争的辉煌篇章，这是中华民族不断在磨难中成长、从磨难中奋起的壮丽画卷，这是中国与世界命运与共、同舟共济的时代强音

6月7日，国务院新闻办公室发布约3.7万字的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，记录中国人民抗击疫情的伟大历程，与国际社会分享中国抗疫的经验做法，阐明全球抗疫的中国理念、中国主张。在全球抗疫的关键时刻，这份重要文献传递出团结合作战胜疫情的信心和力量，国际人士赞之“为全球抗疫事业带来启示和鼓舞”、具有“世界性的科学价值”。

白皮书详细梳理湖北省武汉市监测发现不明原因肺炎病例以来中国抗击疫情的时间线。坦坦荡荡，真实记录5个阶段126个重要时间节点的事实，向世界展示了中国面对疫情大考作出的关键决策、采取的关键举措、取得的关键成效。密集且清晰的时间经纬，标注着中国抗疫的艰辛历程，凝结着14亿中国人民刻骨铭心的共同记忆。中国用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，既有力维护了人民生命安全和身体健康，也为维护地区和世界公共卫生安全作出了重要贡献。诚如美国库恩基金会主席罗伯特·库恩所指出：“未来，历史学家很可能会把中国抗击新冠肺炎疫情的过程，视为世界范围内遏制新疾病传播的典范。”

透过中国抗疫时间线，可以清晰看到以习近平同志为核心的党中央英明领导、科学决策。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，为中国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。在中国共产党领导下，全国上下贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。一个个重大关头的重大决策，一次次以非常之举应对非常之事，中国迅速扭转疫情局势。正如世界卫生组织总干事高级顾问艾尔沃德在中国实地考察后分析流行病学曲线时所强调，“每一条线背后都是中国领导人了不起的政策决定”。

透过中国抗疫时间线，可以看到中国共产党和中国政府一切为了人民、一切依靠人民的人民情怀和执政理念。习近平总书记强调，“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“尽最大努力挽救更多患者生命是当务之急、重中之重”“打赢疫情防控人民战争要紧紧依靠人民”“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民”……世界有目共睹，在人民至上、生命至上的思想之光照耀下，中国不惜一切代价保护人民生命安全和身体健康，打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的决心坚定不移。中国人民对领袖高度信赖，对党和政府高度信任，自觉扛起责任、为国分忧。在2020年爱德曼全球信任度调查中，中国人民对中国各领域发展的信心不断增强，中国的信任度综合指数连续第三年位居世界主要经济体首位，折射出历经疫情磨砺的中国人民对以习近平同志为核心的党中央更加拥护和信赖，对中国制度更加充满信心。

透过中国抗疫时间线，可以看到全球抗疫的中国担当与贡献。中国本着依法、公开、透明、负责任态度，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区通报疫情，第一时间分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控国际合作，并毫无保留地同各方分享防控和救治经验。无可辩驳的事实证明，中国在疫情初期就向国际社会发出清晰而明确的信息；个别国家的“甩锅”推责者所诬称的“延误”和“隐瞒”，是彻头彻尾的无稽之谈。《自然》《科学》《柳叶刀》等国际顶级学术期刊连续几个月积极评价中国抗疫举措，认为中国有效控制疫情为其他国家树立了令人鼓舞的榜样。国际社会普遍认为，中国在全球抗疫中展现了真正的负责任大国担当。

中国抗击新冠肺炎疫情的艰辛历程载入史册，这是中国人民艰苦卓绝抗疫斗争的辉煌篇章，这是中华民族不断在磨难中成长、从磨难中奋起的壮丽画卷，这是中国与世界命运与共、同舟共济的时代强音。贯穿这一艰辛历程的伟大力量，化为中国战胜困难挑战的坚定信心和坚强意志，托起中国与世界共同佑护各国人民生命和健康、共同佑护人类共同的地球家园、共同构建人类卫生健康共同体的美好希望。正如白皮书所指出：“新冠肺炎疫情深刻影响人类发展进程，但人们对美好生活的向往和追求没有改变，和平发展、合作共赢的历史车轮依然滚滚向前。”中国人民将永远铭记这段历史，不断从中汲取前进的智慧和力量，与各国人民携手开创人类发展更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 03 版）