应急响应成三级 社区防控不松劲

6月6日0时起，北京市公共卫生事件应急响应级别由二级调整为三级，全市社区防控由封闭式管理调整为常态化防控。昨日，北京青年报记者在东城区、朝阳区的多个社区进行采访发现，本市社区防控并没有松劲，除了按照要求不需再进门测体温，其他方面的措施在更加适应常态化防控的同时，依然保持严格有序。

朝阳区六里屯街道八里庄南里社区属于典型的老旧小区，管辖楼房25栋楼，2000多户7000余人，辖区有社会单位133家，出入口7个。社区累计返京人员1468人，现已全部解除隔离，至今未有疑似病例及确诊病例。

据八里庄南里社区书记吕冀新介绍，6月6日社区收到“北京市防疫等级降至3级”的通知，社区调整工作方式，由封闭式管理进入常态化管理，优化小区出入口管理措施，增开一个出入口，每天定时开放。

吕冀新告诉北青报记者，目前全体社区工作者依然以轮休的状态上班，白天和晚上值守，审核进出小区人员行程轨迹及健康宝状态。针对本小区居民，继续实行验证、验码、登记措施，不再要求进行体温监测。社区志愿者站岗值守不变，继续保持早晚倒班制。

值得一提的是，在常态化防控的同时，社区也恢复常态化工作，目前社区“垃圾分类”工作正在有序推进，通过张贴海报、发放一封信、电子屏宣传、微信群通知等方式广泛宣传“三集中”，集中时间投放、集中地点精拣、集中收集清运。

位于东城区的清水苑社区，常住户1374户，常住人口3979人，社区外地返京人员共计615人。北青报记者了解到，社区于1月27日开始实行封闭式管理，由社区工作者、区街下派干部、社区志愿者、在职党员和物业公司保安对卡口严防死守，对所有进入社区人员，查看出入证、测量体温，完成行程轨迹和健康宝无异常后凭出入证通行。应急响应级别下调后，社区除了进门不再测体温，依然保持了严格的防控态势不松劲儿。（记者 李泽伟）