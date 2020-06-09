二级以上医院实验室将具备核酸检测条件

6月8日，国家卫健委发布了《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（以下简称《意见》）。全国疫情防控进入常态化，对于入境人员的检测需求增多，核酸检测的重要性日益凸显。对此，《意见》提出，要着力提升检测能力，尽力扩大检测范围。

具体来看，《意见》提出，各地要加强三级医院、传染病专科医院、县（区)级及以上疾控机构、海关及有条件的县医院实验室建设，使其具备开展新冠病毒检测能力；同步加强其他二级以上医院、专科医院、妇幼保健院实验室建设，使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件。

具备新冠病毒核酸检测条件的实验室是哪种实验室呢？根据此前国家卫健委发布的要求，针对新冠病毒进行的核酸检测、抗原检测、血清学检测、生化分析等操作，应当在P2实验室进行。

也就意味着，加强其具备开展新冠病毒检测能力的实验室建设，就是推动P2实验室建设。近日印发的《公共卫生防控救治能力建设方案》提出，要全面改善疾控机构设施设备条件，实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红此前也表示，我国每天核酸检测能力可以达到150万份，下一步将加强二级以上医疗机构的实验室建设，能够开展核酸检测。

公开数据显示，中国目前约有2000家机构拥有P2实验室，但大多数在制药企业、大学、研究机构、食品生产企业中，医院反倒有限。此前，医院需要为病人检测病原体，多是将采集的样本送到疾控中心或第三方检测机构。

据介绍，非营利的P2实验室多位于省级疾控中心与绝大多数地市级疾控中心，它们是临床检测的主要力量之一。

然而，“各地疾控中心的人员和设备极其有限，北京一个区疾控的人与设备，还没有我们在这个区的分公司多”。一家第三方检验机构相关负责人指出，非疫情阶段，各地疾控中心临床检验任务有限，往往低负荷运转，“疫情突发，容易手忙脚乱”。

相关政策出台后，全国各地都在加强新冠病毒核酸检测实验室的建设。据北京商报记者不完全统计，目前，黑龙江、广东、天津、河南、陕西、四川等地都在加快P2实验室的建设落地。

同日，北京市表示，将建设新冠肺炎等新发传染病、鼠疫等输入性传染病重点实验室和筛检体系，提高早期识别和快速鉴定能力。今后，北京市将强化流行病学调查和疫情分析研判能力，开展对重大传染病高危人群的主动追踪。建设新冠肺炎等新发传染病、鼠疫等输入性传染病重点实验室和筛检体系，提高早期识别和快速鉴定能力，完善多症候群综合监测平台，实现对不同临床表现传染病的快速准确早期识别。

有市场机构预测，今年全国P3实验室、P2实验室增量分别在250个和3000个左右。还有行业人士据此预计，今年国内生物实验室的建设规模可能超预期。

根据华中科技大学应急防控P3实验室及检测中心的投资规模来看，单个P3实验室的投入资金为10亿-20亿元，单个P2实验室的投入资金在2000万-3000万元之间。“随着各省P3实验室和地级市P2实验室的建设推进，预计有望迎来千亿级的市场空间。”医药专家赵衡指出。

受消息影响，近日博晖创新、达安基因、透景生命、明德生物、西陇科学、博晖创新多只相关概念股异动大涨。（记者 陶凤 常蕾）