端午节假期可以摘口罩吗？中国医学科学院院长王辰回应

端午节将至，中国官方已明确6月25日至27日为端午节假期。在中国国务院新闻办公室7日举行的一场新闻发布会上，有记者向专家提问：端午节假期可以摘下口罩吗？

“总体来说，在中国目前已经取得阶段性、战略性防治成果的情况下，摘口罩的场合和适宜的人群是越来越多了。”中国工程院院士、中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰回答说。

他举例说，目前北京市突发公共卫生事件响应级别已调整为三级，“按照这个水平，实际上大部分人在大部分场合可以考虑不戴口罩”。

记者注意到，当日与会的记者及工作人员普遍佩戴口罩。王辰也补充说，要根据不同情境来判断是否需要戴口罩，且口罩有科学戴法，“应当随身常规携带口罩，以备不时之需”。此外，在医院及其他密闭场合工作的人群，医务人员、社区工作人员等与人有密切接触的人群，以及慢性病患者、老年人等高危人群，还应戴口罩，有呼吸道症状者更应主动戴口罩。

谈及常态化疫情防控工作，王辰坦言，要在有效防控和生产生活之间找到一个平衡点。他援引国务院联防联控机制制定印发的指导意见，重点介绍五方面内容：

一是强调预防为主，其中包括“在民众中提倡戴口罩”“加强对易感人群的保护”“提倡公共用餐时使用公筷”“控烟戒烟”等具体措施；

二是一旦出现病例和疫情，应尽早及时有效应对，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”；

三是突出对重点环节的防控，“尤其是像医院、养老院、学校这些人群聚集的特定机构，有很多易感和高危人群，要给予额外关注”。社区是防控的重点单元，常是疫情播散的首发地，要根据不同的疫情情况及不同的社区特点，适情适度进行工作安排；

四是强化支撑保障，“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术”，并且“借鉴其他国家的防控经验和科技进展是至关重要的”；

五是加强组织领导，“政府要对风险等级、响应级别作出判断，从而动员组织社会各方力量防控疫情，同时积极地安排好生产生活”。 (李京泽)