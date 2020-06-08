四川大学华西医院领办雅安市人民医院一周年纪实

2019年，为了157万雅安人的医疗健康保障提档升级，雅安把建设川西医养中心作为绿色发展示范市建设的重要内容，努力创建国家级医养结合试点城市，打造川西区域医养高地。

2019年5月16日，四川大学华西医院雅安医院揭牌。这标志着四川大学华西医院正式领办雅安医院，医院以“四川大学华西医院雅安医院”作为第二名称使用，实行“两块牌子一套班子”运行模式，雅安卫生健康事业发展迈上新台阶。当天，医院召开干部大会，任命杜潇为院党委书记。

一年来，院党委按照市委、市政府的战略部署，实施“125+N”领办方略，华西医院派出党委书记1名、副院长2名全职入驻医院班子履职，派出5名学科主任全力帮扶打造首批重点学科，陆续派出“N”位学科主任或医院管理专家按照领办需求提供全方位学科帮扶和智力支持。

2020年1月22日，雅安发现首例新冠肺炎疑似患者以来，医院众志成城抗击疫情，收治了全市新冠肺炎确诊病例和疑似病例，实现了“患者零死亡、院内零感染”的救治目标，彰显了医院的社会担当和综合实力，诠释了医务工作者的初心和使命。

党建领航 凸显医院党委领导作用

院领导班子高度重视党建工作，制定出台《雅安市人民医院章程》，明确医院党组织的设置形式、地位作用、职责权限等内容要求，进一步明确党委集体研究决定医院重大问题的机制，把党的领导融入到医院管理的各个环节。

全面加强基层党支部建设，基层党支部由12个增加到34个，考核激励双管齐下，发挥党支部作用，印发了《关于在医院党支部开展党建特色品牌创建活动的通知》，推进医院党建品牌建设，目前有12个党支部结合业务工作实际，提交了品牌创建申请。不断完善党支部考核评价体系，推进党支部全面进步、全面过硬。

一年来，通过与华西医院深度合作，充分利用华西医院优质资源，医院逐步实现与华西医院“信息统一与共享、业务管理统一与共享、资源管理统一与共享”，为雅安及周边地区群众提供了更加优质、高效、安全的医疗服务。

优势资源 全面促进医院闭环管理

从实际出发，融入华西医院先进管理理念，逐步迈入“感受华西、融入华西、成为华西”的高品质发展之路。自领办以来，医院启动了多项制度的修订与建立，先后出台30余项制度，涉及管理、人事、医疗、科教、绩效等多个方面，构建公开公平公正的制度体系，不断推动医院治理体系与能力现代化，提质增效，助力发展。

建立微信企业微家、电视周会制度，院重大决策、重点新闻、重要通知、红白奖惩等进行全院通报，有力促进医院职工凝聚力、向心力、执行力。

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育中梳理的短板，各职能部门确定2020年3项重点任务+1项摸高目标，临床、医技科室建立五维度目标责任书（党建、行政管理、医疗、科教、护理），确定全年30项重大院级专项，并将上述工作纳入目标督办考核，由院纪委牵头定期对落实情况督查。执行党委会及行政办公会工作督查制，限时办结，提质增效。

筑巢引凤 确立人才优先用人导向

进一步规范医院招聘制度，出台《人员招聘管理暂行实施办法》，实现了人员招聘管理制度、院内人才优惠政策、高端人才职责待遇、用人模式、档案管理“五优化”。

人才是医院发展的核心竞争力。院党委高度重视高端人才队伍建设，出台高层次人才聘评管理办法，高层次人才可直接进入医院发展规划、设备、药事、职称聘任等相关委员会，参与医院决策与发展的全过程。

为进一步深化与华西医院的合作办医，完善人才评价体系、充分调动高端医疗人才工作积极性，投身临床、科研、技术创新研究，率先示范带领学科发展，加快“川西医疗中心、川西医学中心、川西医养中心”建设，实现“川西华西”的战略目标，医院开启了“高端医疗人才”评选工作。2020年5月，医院根据国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见和四川省重点学科（专科）科技影响力评价工作的相关要求，经过层层选拔，薛痕等53名高端医疗人才脱颖而出。

树旗帜、立标杆，促进医院重学习、重学术、重学科氛围的形成，确保建设长期、稳定的人才队伍梯队，逐步建成一个较为完善后备干部储备人才库。

聚焦主业 着力固本强基提质升级

自华西领办以来，医疗业务的质和量在与去年同期相比，得到大幅度提升。优质资源“沉”下来，华西医院选派泌尿外科、骨科、急诊科、乳腺外科、呼吸内科等专家来医院担任学科主任，参与科室规划建设、管理及医疗技术提升等。在学科主任的带动下，各相关学科在管理理念、服务理念、服务水平、医疗技术方面等较以前有大福度提升。

5位来自华西的学科主任任职以来，多次带领华西专家团队到医院开展坐诊、查房、手术、教学等工作，为雅安患者提供优质的医疗服务，真正让雅安患者足不出市享受到华西的医疗品质。

医院固化了“院科两级管理、三级网络质控、十层分级负责”的医疗质量控制体系，实现医疗质量监控的多方位、多层次、多维度、网格化，确保医疗质量管理工作有序、规范、全面、深入、系统、有效、扎实开展。

创新建立合理检验检查“23346”审查机制，进一步细化医疗组长负责制，建立科学有效的现代医院管理机制与管理模式，提高医院整体医疗服务质量和学科建设水平。

2020年1月1日起，实施住院总制度，随后建立院领导夜查房制度，有效强化8小时外医疗质量与安全；2020年4月组建成立了创伤、危重孕产妇、重症传染病、儿童外科、康养老年复合疾病六大中心建设，提升全院多科重点病种协作、救治能力。

目前，医院开展日间手术病种达17种；单病种质控年完成约2000例；临床路径开展病种150个，全面实施电子路径管理科室27个，涉及专业29个，进入临床路径管理病例9万余（99067）例，入径占比达51.43%，进一步规范了诊疗行为，患者就医获得感明显增强，平均住院日年均下降0.9天，药占比年均下降2.6%。

全院收治疑难危重患者及实施高难度、高风险诊疗操作比例提升，病案首页填写进一步规范，CMI值较同期显著提高，大大提升诊疗能力与水平。

夯实护理 推行人性化精细化管理

医院以规培教学为重点，强化过程管理，抓实创新教学工作，2019年成功创建雅安市首个护理市级重点专科。

同年共接收37个临床科室申报护理质量专项改善课题105个，课题审核并通过备案项目37个，推选3个案例参加省级比赛。

科技引领 实施创新驱动发展战略

2019年，医院获得市厅级科研立项12项，其中省科技厅项目1项，下拨科研经费177.3万元，SCI文章7篇。

在第七届成医杯全省规培技能大赛中医院获得团体三等奖和妇产科单项三等奖；医院院省级重点专科参加了四川省医学重点学科（专科）科技影响力评价全省排名：肾内科第9名、消化内科第13名、神经外科、新生儿科和放射科第16名。

践行医改 构建医联体建设新模式

为深入落实“健康雅安”建设，医院按照“五个一”医联体建设方针，结合实际，先后向天全、芦山、名山、泸定、宝兴等县级医院选派了院级管理干部和学科专家，全面指导紧密型医院管理、学科建设、技术开展、等级创建等工作，初步形成1+1+X医联体。

近年来，通过医院的帮扶，区域内县级公立医院成功创建七个市级重点专科，两家医院实现等级提升。

科技优先 信息技术打造智慧医院

2020年，第一辆车载移动CT+5G救护车在雅安发布。

一年来，医院内集成平台和数据中心建设项目已通过论证，建成后预期达到国家电子病历分级评价5级以上和国家互联互通成熟度测评四级甲等及以上水平。

医院积极探索信息化建设与5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的结合应用，其中《5G技术与急诊急救系统的探索与应用》成为四川省科技厅重大专项课题。

严密组织 全力阻击新型冠状病毒肺炎疫情

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，医院迅速启动应急响应，研究建立疫情防控“战时指挥、全域筛查、三级阻控、申报承诺、评估识别、日常监测、分级诊疗”7项机制，落实“组织、人员、物资、绩效、纪律”5大保障，成立“医疗专家、防控消杀、志愿服务、应急救援”4个梯队，派遣医务人员驰援武汉、甘孜；进入常态化防控阶段后，建立“科室自查、大科抽查、部门检查、院级督查、重点倒查”五级督查机制，严格建立三通道三分离、陪护访视制度、扩大核酸检测范围、全面取消现场挂号等措施；组织全院党员成立疫情防控党员先锋队；组织干部职工在疫情期间献血18600mL，担负抗击疫情的神圣使命。实现了筛查全覆盖、患者全治愈、医护零感染。

目前，医院三期项目建设专项债券已成功申报。川西医养中心项目、医师规培中心二期项目、高级专家人才房的顺利建设、儿科大楼即将启用。

未来，在市委市政府、市卫健委正确领导下，在华西医院领办下，医院一班人将“不忘初心，牢记使命”，按照坚持“立足雅安、融入成都、辐射川西”的服务方向，建立健全医院“制度修订体系、人才孵育体系、科教激励体系、干部聘评体系、目标责任体系、模块推进体系、绩效导向体系、员工福利体系”八大体系，全面实现“医管、医疗、医教、医联、医养、医延、医产”七医联动、全域提升，坚定不移打造一所让人民群众满意的现代化公立医院，真正实现由“川西医疗中心”变成“川西医学中心”、从“华西雅安医院”变成“雅安华西医院”，成为名副其实的川西医疗高地。（雅安市人民医院供稿）