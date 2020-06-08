北京建设传染病重点实验室和筛检体系

健康北京行动日前启动传染病防控行动宣传，本市建设新冠肺炎等新发传染病、鼠疫等输入性传染病重点实验室和筛检体系，提高早期识别和快速鉴定能力。

传染病仍是威胁公众生命健康的重大公共卫生问题。做好传染病防控，需要严格落实属地、部门、单位和个人“四方责任”，建立健全联防联控工作体系。健康北京行动提出，到2022年和2030年，本市艾滋病全人群感染率分别控制在0.15%以下和0.2%以下；肺结核报告发病率分别下降到32.8/10万以下和30.3/10万以下。到2030年，5岁以下儿童乙肝表面抗原流行率持续保持低水平，乙肝、丙肝自我知晓率达到80%以上，抗病毒治疗率超过80%。

流行病学调查是提升城市安全运行保障能力的举措之一。今后，本市将强化流行病学调查和疫情分析研判能力，开展对重大传染病高危人群的主动追踪，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗，实现科学防控、精准防控。建设新冠肺炎等新发传染病、鼠疫等输入性传染病重点实验室和筛检体系，提高早期识别和快速鉴定能力，完善多症候群综合监测平台，实现对不同临床表现传染病的快速准确早期识别。对于流感、诺如病毒感染、手足口病等常见传染病，本市将建立分级评价体系。同时，本市还将开展传染病健康素养提升行动，提高居民传染病自我保护能力。建立北京市传染病病原基因组数据库。提升重点地区实验室检测能力和城市副中心安全保障能力，提高大型国际活动传染病防控能力。

本市将开展艾滋病病人及感染者的关怀救助，优化检测咨询方式，规范随访服务，提高综合干预效果。完善艾滋病分子传播网络信息库，实施“精准干预、精准治疗”。本市将加强市区两级结核病定点医疗机构建设，对儿童、孕产妇、结核病合并艾滋病双重感染等特殊人群，实现规范化治疗管理。提高耐药肺结核发现率和治疗成功率。做好结核病聚集性疫情防控，全程实时监测管理。继续维持无脊髓灰质炎的疫苗免疫规划策略，进一步扩大免疫规划疫苗种类和服务人群。发挥中医药在重大传染病防治中的特色优势，推广使用中医药防治方案。完善新型疫苗评价体系。

健康北京行动提出，未来本市将健全传染病突发事件卫生应急市级储备库，有效保障应急物资供应。运用临床评价、鼓励企业研发等措施，鼓励中药新药创制研究，提高新型疫苗、诊断技术、治疗药物的可及性。推进地方病防控工作，持续实施食盐加碘策略，加强食盐市场监管，保障合格碘盐市场供应，引导居民维持适宜碘营养状态，开展碘缺乏病和饮水型氟中毒监测和评估工作，持续消除碘缺乏危害，有效控制饮水型氟中毒。

在蚊子、老鼠等病媒防制方面，本市将建设生物综合防制示范社区，规范基层病媒生物综合防制工作。建立信息化监测平台，实现监测数据精确采集、实时传输、快速分析，完善病媒生物危害早期预警体系，监测网络未来将覆盖全市各个街镇。各区的病媒生物控制水平在2030年前均达到国家标准要求。（记者 贾晓宏）