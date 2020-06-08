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婴幼儿配方乳粉中“三聚氰胺”连续11年零检出

2020年06月08日08:44 来源：中国妇女报

6月7日是世界食品安全日，市场监管总局食品抽检司有关负责人就2019年国家食品安全监督抽检情况回答了记者提问，指出，2019年市场监管总局完成国家食品安全监督抽检24.4万批次，覆盖33大类食品，检出合格产品23.8万批次，不合格产品5773批次；监督抽检的总体合格率为97.6%，与上年持平，较2014年上升2.9个百分点。

该负责人表示，2019年监督抽检结果显示，我国食品安全状况总体保持稳中向好的态势，一些食品安全突出问题治理取得积极成效。但我国食品生产经营主体多、消费体量大、“从农田到餐桌”产业链条长、网络销售等新业态层出不穷，有的生产经营者主体责任落实不到位，甚至逐利枉法、违法犯罪，食品安全形势仍然比较复杂，一些食品安全问题需要进一步解决。

一些食品安全突出问题治理取得成效。通过专项整治，餐饮食品、淀粉及淀粉制品的抽检合格率分别较上年提升0.9和2.3个百分点，均达到97%；非法添加非食用物质检出率为0.02%。其中，婴幼儿配方乳粉中“三聚氰胺”连续11年零检出。

同时，个别品类食品抽检不合格率仍然较高。从食品抽样品种看，冷冻饮品不合格率为6.1%，虽较上年下降1.1个百分点，但仍处于较高水平，主要是微生物污染问题；从食品抽样环节看，网购食品抽检不合格率为3.2%，比上年升高1.2个百分点，反映出网络平台销售食品仍需进一步加强监管。

该负责人表示，对于抽检发现的不合格食品，均由属地市场监管部门依法对该批次产品采取了封存、下架、召回、核查处置等措施，着力防控和化解食品安全风险；并加强溯源管理，及时通报相关部门强化监管措施，开展联防联控。

“2019年，完成国家监督抽检不合格食品行政处罚5214件，罚没金额1.6亿元。监督抽检和核查处置信息，已通过各级政府网站或媒体向社会公开。”该负责人表示。（记者富东燕）

(责编：许心怡、崔元苑)


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