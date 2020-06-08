甘肃：过期药品免费兑换礼品 引民众增安全用药意识

“中国约有78.6%的家庭都备有家庭小药箱，其中30%至40%的药品超过有效期3年以上，但80%以上的家庭没有定期清理药箱的习惯。”甘肃省药监局二级巡视员胡爱萍说，甘肃将选定信誉好、服务优760家门店作为家庭过期药品定点回收药店，推行有偿回收过期药品公益活动。

6日，甘肃省“过期药品有偿回收进社区陇原行公益活动”启动仪式在兰州举行。

据《中国家庭过期药品回收白皮书》中显示，全国一年产生过期药品约1.5万吨。家庭过期药品已被明确列入《国家危险废物名录》，不仅是有害垃圾，更是重要环境污染源之一。

活动现场，市民胡建国带着过期的感冒药免费兑换了纸巾和中性笔。“平时家里常备一些药品，过期后，随生活垃圾一起丢弃。今天了解应由专业人员统一销毁，这样既不污染环境，还能兑换精美礼品。”胡建国说，今后会把过期药拿到指定网点回收。

药店工作人员介绍，过期药品存在易误服，减效甚至失效。服用后，不但不治病，反而会使病情延误。

“民众可以将家庭过期药品带到指定门店，药店回收专员按包装单位进行清点计算后兑换礼品，以此激励更多消费者了解过期药的危害和回收渠道。”甘肃德生堂医药科技集团有限公司质量副总李得说，即日起至11月，甘肃省14个市州将陆续举办“过期药品有偿回收进社区陇原行公益活动”，把合理用药、安全用药的知识送进社区、送进家庭，倡导健康文明的生活方式。

据了解，该活动由甘肃省药监局、甘肃省生态环境厅主办，甘肃德生堂医药科技集团有限公司承办。

甘肃省药监局药品流通监管处处长孟晓东表示，活动旨在通过过期药品的回收处理，减少药品安全隐患，避免过期药品落入不法商贩或医疗机构之手重新流入市场，唤起公众对过期药品危害性的认识，提高居民环境保护和安全用药意识，探索建立过期药品回收及垃圾分类的长效机制，维护公众用药合法权益。 (史静静)