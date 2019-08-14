推行垃圾分类 莫忘了“过期药”

不少城市试点推行垃圾分类投放，垃圾分类日渐细化，但仍未实现全面覆盖，一些居民发出疑问：“过期药”属于什么垃圾？该如何处理？家庭过期药已被列入《国家危险废物名录》，但由于一些社区未设置有害物垃圾桶、过期药品回收箱分布不均、居民不了解正规的回收渠道等原因，很多居民将过期药随意丢弃，形成污染隐患。专家建议，各医院和居民小区可设置独立的过期药物回收箱，居民也应减少“囤药”行为，从源头上减少过期药产生。

“过期药”是什么垃圾？这个问题并不难回答，但过期药处理却很麻烦。各地在推进垃圾分类工作时，更重视干湿垃圾的分类，容易忽视过期药、电池等有害垃圾的分类和处理，部分社区甚至没有设置有害物垃圾桶，导致过期药回收、处理很麻烦。据推算，每百万户家庭过期药物可达2.15亿粒，如此巨量的过期药，假若不能得到妥善处置的话，势必会衍生非常严重的后果。因此，各地在落实垃圾分类政策时，要把工作做细，千万莫忘了过期药品，以免遗患无穷。

据《中国家庭过期药品回收白皮书》披露，我国约有78.6%的家庭备有家庭小药箱，80%以上的家庭没有定期清理药箱的习惯，全国一年产生过期药品约1.5万吨。乱扔过期药将造成严重的环境污染，导致土壤和水源里的抗生素等药物成分超标，最终又会通过食物循环进入人体。过期药品如果当做生活垃圾随意弃置，有可能会流入到不法商贩或不法医疗机构手中，一旦转卖给农村等偏远地区的病人，将给患者治疗带来难以预计的后果。

此前，各地曾尝试推行过期药回收，比如设置过期药回收箱、一年两次药企上门回收、社区回收过期药品活动等，当时的效果都不错，但可惜没能坚持下来，缺乏长效机制，往往活动过后就乏人问津了。而且，三天打鱼两天晒网的做法，很难让市民认识到过期药的危害性。培育市民定期处理过期药的习惯，应该从药品安全角度考虑，建立方便易行的处理方案。

显然，在推行垃圾分类的城市，应借机在各个社区普及有害物垃圾箱，让市民养成及时清理、投放过期药的习惯，并由药企、医疗机构等定期回收，从而将过期药分类、处理的问题彻底解决掉。如此，可以实现家庭过期药集中、定期处理，降低过期药回收成本，又能实现全程监管，避免过期药被随意弃置，或者非法流入其他渠道。