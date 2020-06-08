超八成高中生都是近视！你的眼睛就是被它毁掉的

“不戴眼镜都不好意思说自己读过高中”，近日，网友在网上的一句调侃反映出当下中国社会面临的健康问题——近视高发。

来自国家卫健委的数据显示，在中国，高中生的近视率已经达到了80%以上。儿童青少年近视已成为中国视力损伤的主要原因。6日，全国“爱眼日”来临之际，让我们一起关注如何拯救“小眼镜”。

数据堪忧！超八成中国高中生近视

屈光不正中的近视是世界范围内发病率最高且年龄跨度最大的眼健康问题。其中，高度近视视网膜病变在致盲原因中占相当高的比例。

根据国家卫健委5日发布的《中国眼健康白皮书》数据，2018年，全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%。儿童青少年近视已成为中国视力损伤的主要原因。

来自世卫组织的统计数据同样印证了不容乐观的形势。

2019年10月，世界卫生组织发布了第一份《世界视力报告》。报告中估计，全球至少有22亿人视力受损或失明，其中至少10亿人的视力损伤问题原本可以通过预防避免。

而在中国，视力受损的人数也十分惊人。

上述报告回顾多个流行病学调查称，在中国部分地区，40岁以上成年人中干眼症发病率约为30%，农村地区翼状胬肉发病率达33%，城市青少年近视率则高达67%。

过度使用电子产品成元凶之一

为什么越来越多的人受到了视力障碍，特别是近视的困扰？

《世界视力报告》中分析称，人口老龄化、生活方式改变和获得眼科护理机会有限，是视力障碍人数不断增加的主要因素，在低收入和中等收入国家尤其如此。

现代社会人们长时间待在室内从事大量“近距离工作”，导致越来越多的人有近视问题，增加户外活动时间可降低这一风险。

而在中国，学业压力大、缺少户外活动、过度使用电子产品、整体防控意识低等因素被眼科专家认为是导致近视高发的主要因素。

早前，共青团中央维护青少年权益部和中国互联网络信息中心联合发布的《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，中国未成年网民已达1.75亿。

而2019年8月发布的《中国儿童发展报告(2019)——儿童校外生活状况》中则提到，儿童在上学日平均每天使用电子产品的时长为43.24分钟，在周末使用电子产品的时间更长，平均为96.27分钟。

全国防盲技术指导组组长王宁利在日前国家卫健委举行的发布会上强调，电子产品里面的内容设计更具有吸引力，人们在看电子产品的时候，花的时间比看纸质产品还要多。另外，电子产品展示的文档、阅读画面和纸质的不一样，调节对比敏感度不一样，眼睛接收的各种光波也是不一样的。所以，电子产品对眼睛的损害往往更严重。

国家目标：2030年小学生近视率应降至38%以下

近视问题目前已引起相关部门高度关注。

为做好近视的防治工作，2018年6月，国家卫健委就同时发布了《近视防治指南》、《弱视诊治指南》和《斜视诊治指南》三部指南。

同年8月，教育部、国家卫健委等八部门曾联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》。

《方案》中提出了降低近视率的目标——到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。

2019年10月，国家卫健委疾控局又组织制定并印发了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》，指导科学规范开展防控工作，提高防控技术能力。

而从2016年至2019年，全国“爱眼日”的主题连续4年聚焦在儿童青少年的近视防控。可见，近视防控已成为国家战略。

关于近视的几个错误认识：

误区一：幼儿视力不用经常检查？

视力发育一般在5-6岁基本成熟，然而处在学龄前的儿童视力还在发育之中，不同年龄段的幼儿其视力也不同。如果各年龄段的视力一样的话，就说明已出现问题。

所以学龄前儿童的视力检查最好半年一次，防止出现视力发育滞后，一旦发现问题要及时治疗。

误区二：眼镜不能戴，越戴越坏？

有很多家长认为孩子还小只是假性近视不用治疗，或者觉得眼镜一旦戴上度数会越来越深，不肯给孩子配眼镜。

但眼科专家表示，如果发生了近视，不戴眼镜，孩子看远处不清楚，反而容易引起近视的迅速增加。如果配一个合适的眼镜，反而有利于他的视力发育，有助于近视的控制。

误区三：近视做个手术就好了

现在近视眼做的手术和戴眼镜一样，是矫正屈光不正，眼睛还是近视眼，相当于戴了个凹透镜。虽然能看清了，但如果不注意保护眼睛，近视眼还会再次发生。

误区四：相信“神器” 能治愈近视

到目前为止，近视眼是可以矫正的，但还没有治愈近视眼的方法和技术。

预防近视小贴士：

一、当我们使用电子产品的时候，使用时间不要过长。阅读纸质内容看40分钟，电子产品要控制在20分钟，然后就让眼睛放松一下。

二、屏幕不要把对比度选得太高、太亮，这样进入眼睛视网膜的亮度会超过我们所需要的生理阈值。

三、我们在专心的时候，眼睛不自主瞬目频率会下降，也就是闭眼睛的频次大幅下降。这会把角膜暴露给外界干燥的空气。所以一定要主动在阅读、工作的过程中眨眨眼。

四、保护眼睛，望远是最重要的。用一段时间眼睛后，一定要强制自己走到窗口，看5米以外的物体10分钟。(记者 张尼)