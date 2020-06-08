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中国人均预期寿命升至77.3岁

2020年06月08日08:28 来源：人民网－人民日报海外版

本报北京6月7日电 （记者熊建）6月6日，国家卫生健康委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》。《公报》显示，中国居民人均预期寿命由2018年的77.0岁提高到2019年的77.3岁，孕产妇死亡率从18.3/10万下降到17.8/10万，婴儿死亡率从6.1‰下降到5.6‰。

《公报》显示，2019年末，全国医疗卫生机构总数达1007545个。与上年相比，医院增加1345个，基层医疗卫生机构增加10751个。全国医疗卫生机构床位880.7万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2018年6.03张增加到2019年6.30张。《公报》指出，2019年末，全国卫生人员总数达1292.8万人，比上年增加62.8万人，增长5.1%。2019年，每千人口执业（助理）医师2.77人，每千人口注册护士3.18人；每万人口全科医生2.61人，每万人口专业公共卫生机构人员6.41人。

《公报》显示，2019年全国卫生总费用预计达65195.9亿元。其中，政府卫生支出17428.5亿元，占26.7%；社会卫生支出29278.0亿元，占44.9%；个人卫生支出18489.5亿元，占28.4%。人均卫生总费用4656.7元，卫生总费用占GDP百分比为6.6%。根据初步推算结果显示，2019年卫生总费用中个人卫生支出占比较上年下降0.25个百分点，卫生总费用占GDP的比重较2018年增长0.15个百分点。另外，2019年国家基本公共卫生服务项目人均基本公共卫生服务财政补助标准从2018年55元提高至69元。

统计数据显示，2019年乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊服务量达20.3亿人次，比上年增加1.1亿人次，增长5.7%，高于全国总诊疗量增长水平（4.1%），占全国门诊总量的23.3%，所占比重逐年提高，2019年比上年上升0.2个百分点。

(责编：李轶群、许晓华)


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