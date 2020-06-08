中国抗击疫情伟大斗争的真实叙事

“这是一场全人类与病毒的战争。面对前所未知、突如其来、来势汹汹的疫情天灾，中国果断打响疫情防控阻击战。”

6月7日，国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，分“中国抗击疫情的艰辛历程”“防控和救治两个战场协同作战”“凝聚抗击疫情的强大力量”“共同构建人类卫生健康共同体”四个部分，系统梳理中国人民抗击疫情的伟大历程，全面总结中国抗疫的经验做法，深刻阐明全球抗疫的中国行动、中国理念、中国主张。这一真实记录中国抗疫艰辛历程的重要文献，客观呈现了面对危难时的中国力量、中国精神、中国效率，生动展现中国人民焕发出的可歌可泣、气壮山河的精气神，全国上下强烈共鸣，国际社会广泛关注。

这是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行疫病，对全世界是一次严重危机和严峻考验。面对未知病毒的突然袭击，中国人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，上下同心、众志成城，采取最严格、最全面、最彻底的防控举措，付出巨大代价，承受重大牺牲，取得了疫情防控阻击战重大战略成果。这场严峻斗争的伟大实践充分证明，中国共产党领导和中国社会主义制度、中国国家治理体系具有强大生命力和显著优越性，能够战胜任何艰难险阻，能够为人类文明进步作出重大贡献。

“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”这是中国抗击疫情的核心逻辑，也是我们能够在短时间内控制住疫情的最重要原因。在这场重大疫情面前，习近平总书记一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位。我们在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入患者救治。我们不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，从出生不久的婴儿到100多岁的老人都全力抢救，救治费用全部由国家承担。我们坚持联防联控、群防群治，紧紧依靠人民，凝聚起抗击疫情的磅礴之力。经过这次疫情的砥砺，中国人民更加深切地认识到，风雨来袭，中国共产党的领导是最重要的保障、最可靠的依托，中国人民对中国共产党更加拥护和信赖，对中国制度更加充满信心。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，每天都有许多生命逝去。面对严重危机，人类又一次站在了何去何从的十字路口。正如白皮书所指出的：“坚持科学理性还是制造政治分歧？加强团结合作还是寻求脱钩孤立？推进多边协调还是奉行单边主义？迫切需要各个国家作出回答。”疫情发生以来，中国始终同国际社会开展交流合作，加强高层沟通，分享疫情信息，开展科研合作，力所能及为国际组织和其他国家提供援助，为全球抗疫贡献中国智慧、中国力量。团结合作是战胜疫情最有力武器，未来的成败取决于今天的行动。各国应为全人类前途命运和子孙后代福祉作出正确选择，齐心协力、守望相助、携手应对，坚决遏制疫情蔓延势头，打赢疫情防控全球阻击战，护佑世界和人民康宁。

历史充分证明：中华民族历经磨难，但从未被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。抗击疫情，中国人民取得了重大战略成果，将始终同各国人民紧紧站在一起，休戚与共，并肩战斗。阳光总在风雨后。只要全世界人民心怀希望和梦想，秉持人类命运共同体理念，目标一致、团结前行，就一定能够战胜各种困难和挑战，建设更加美好的世界。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 01 版）