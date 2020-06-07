《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书今日发布

人民网北京6月7日电 （李轶群）7日，国务院新闻办公室发表《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，并举行新闻发布会，会上，中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟表示，新冠肺炎疫情是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，对全世界是一次严重危机和严峻考验；这是一场人类与病毒的战争；中国抗疫斗争艰苦卓绝，值得永远铭记。

徐麟介绍，当前，疫情仍在全球传播蔓延，每天都有许多鲜活的生命逝去。这是一场人类与病毒的战争。面对前所未知、突如其来、来势汹汹的疫情天灾，中国共产党和中国政府把人民生命安全和身体健康放在第一位，果断采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，全国人民同舟共济、共克时艰，疫情防控阻击战取得了重大战略成果。今天，中国国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，就是为了记录中国抗击疫情的艰辛历程，分享中国疫情防控和医疗救治的有效做法，介绍中国人民历经疫情磨难的感受和体会，传递团结合作、战胜疫情的信心和力量。

中国抗疫斗争艰苦卓绝，值得永远铭记。白皮书指出，这次疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，对中国是一次危机，也是一次大考。这次疫情暴发正值新春前后，人员流动大，防控形势异常严峻复杂；未知病毒突袭导致湖北省和武汉市医疗资源挤兑，湖北省、武汉市关闭离汉离鄂通道，6000万民众身心面临巨大压力，疫情防控、医疗救治和生活保障物资需求巨大；在全国采取前所未有的大规模隔离措施，经济面临下滑甚至短期“停摆”。面对复杂形势和严峻挑战，在中国共产党领导下，中国人民奋勇抗疫，付出巨大代价和牺牲，取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，取得疫情防控阻击战重大战略成果。中国抗疫的艰辛历程，是14亿中国人民刻骨铭心的共同记忆，中国人民将永远铭记这段历史。

白皮书指出，疫情发生后，中国共产党和中国政府高度重视、迅速应对，开展疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

中国抗疫斗争充分体现了人民至上、生命至上。白皮书指出，中国采取一切措施，不计一切代价，全力救治患者、拯救生命。建立统一高效的指挥体系，防控和救治两个战场协同作战，不遗漏一个感染者，不放弃每一位患者，实现“应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔”。对重症患者，调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源进行救治，最大限度提高收治率、治愈率。截至2020年5月31日，中国境内新冠肺炎确诊病例累计治愈率94.3%。

中国抗疫斗争充分彰显了中国治理能力和综合国力。白皮书指出，疫情发生后，全国上下紧急行动，全力支援湖北省和武汉市抗击疫情。军地共调集346支国家医疗队、4.26万名医务人员和960多名公共卫生人员驰援湖北。为加强医疗物资生产供应，医疗企业开足马力、扩大产能，其他行业企业迅速转产。全力加强湖北省、武汉市物资供应和保障，从关闭离汉离鄂通道到解除管控措施，全国向湖北地区运送防疫物资、生产物资、生活物资数百万吨。

人民是中国抗疫斗争的最大底气和力量源泉。白皮书指出，14亿中国人民都是抗击疫情的伟大战士。疫情发生以来，中国人民不分男女老幼，不论岗位分工，都自觉投入到抗击疫情的人民战争，坚韧团结、和衷共济。医务工作者白衣执甲、逆行出征，武汉人民、湖北人民顾全大局、顽强不屈，社区工作者、公安民警、海关关员、基层干部、下沉干部不辞辛劳、日夜值守，快递小哥、环卫工人、道路运输从业人员、企业员工、新闻工作者、志愿者等各行各业工作者敬业奉献、任劳任怨，广大民众扛起责任、众志成城，体现了中华民族同舟共济、守望相助的文化底色，体现了中国人民深厚的家国情怀、天下情怀。

中国政府始终坚持依法、及时、公开、准确发布疫情信息。白皮书指出，中国在全力做好疫情防控的同时，以对生命负责、对人民负责、对历史负责、对国际社会负责的态度，完善疫情信息发布机制，有效回应了公众关切。中国第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，分享新冠病毒全基因组序列信息和新冠病毒核酸检测引物探针序列信息，为全球抗疫提供了基础性支持。

中国感谢国际社会对中国抗疫给予的宝贵支持，并积极回馈国际社会。白皮书指出，中华民族是懂得感恩的民族，在中国疫情防控形势最严峻的时候，国际社会给予了中国人民宝贵支持和援助，中国对此深表感谢。面对疫情在全球持续蔓延，中国积极同国际社会开展合作交流，分享疫情信息和抗疫经验，力所能及提供人道主义援助，为全球抗疫贡献中国方案、中国力量。

团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。白皮书指出，当前，新冠病毒仍在全球肆虐，形势令人担忧。各国应为人类发展计、为子孙后代谋，秉持人类命运共同体理念，齐心协力，守望相助，共同构建人类卫生健康共同体。国际社会坚定信心、团结合作，就一定能够战胜病毒，走出人类历史上这段艰难时刻，迎来人类发展更加美好的明天。

附：国务院新闻办公室7日发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书全文：

抗击新冠肺炎疫情的中国行动

（2020年6月）

中华人民共和国国务院新闻办公室

目录

前言

一、中国抗击疫情的艰辛历程

（一）第一阶段：迅即应对突发疫情

（二）第二阶段：初步遏制疫情蔓延势头

（三）第三阶段：本土新增病例数逐步下降至个位数

（四）第四阶段：取得武汉保卫战、湖北保卫战决定性成果

（五）第五阶段：全国疫情防控进入常态化

二、防控和救治两个战场协同作战

（一）建立统一高效的指挥体系

（二）构建全民参与严密防控体系

（三）全力救治患者、拯救生命

（四）依法及时公开透明发布疫情信息

（五）充分发挥科技支撑作用

三、凝聚抗击疫情的强大力量

（一）人的生命高于一切

（二）举全国之力抗击疫情

（三）平衡疫情防控与经济社会民生

（四）14亿中国人民坚韧奉献守望相助

四、共同构建人类卫生健康共同体

（一）中国感谢和铭记国际社会宝贵支持和帮助

（二）中国积极开展国际交流合作

（三）国际社会团结合作共同抗疫

结束语