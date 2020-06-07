中国房颤日公益健康教育项目在京启动

人民网北京6月7日 （记者乔业琼）6日，强生医疗携手北京白求恩公益基金会在京启动以“消融阴霾，重获‘心’生”为主题的“医路相伴—中国房颤日公益健康教育项目”。人民网·人民健康提供全媒体支持。

首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、国家心血管疾病临床医学研究中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员马长生和国家心血管病中心房颤质控副组长、中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任姚焰在北京出席了项目启动会直播活动。上海交通大学附属第一人民医院心内科主任医师刘少稳，广东省人民医院心内科主任医师薛玉梅，四川大学华西医院心脏内科主任医师付华，以及浙江大学医学院附属邵逸夫医院心血管内科主任医师蒋晨阳通过视频连线形式参与了该活动。

北京白求恩公益基金会理事、执行秘书长樊燕荣，强生医疗心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦博士出席活动并致辞。

今天是第八个中国房颤日。房颤，也就是“心房颤动”，是最常见的持续性心律失常，也是目前我国公共健康面临的重大挑战之一。推动房颤的早诊早治，对于提升人民健康水平、减轻家庭和卫生系统负担具有重要意义，也是实现“健康中国2030”战略目标中的一项重要任务。值中国房颤日之际，启动“医路相伴—中国房颤日公益健康教育项目”，正是为了加强房颤防治知识的宣传和普及，提高社会大众对于房颤的重视程度。

在活动中，六位我国心内科顶级专家开启巅峰对话，以专业的角度，结合经年积累的临床经验，深入浅出，带领观众们走近“房颤”这一常见却亟待人们加深认识的心血管疾病。

马长生表示，房颤症状隐匿、存在阵发发作的特点，加之老年等高危人群合并多种慢性疾病等特征，进一步增加房颤管理的难度。我国房颤患者的疾病知晓率也远低于发达国家，有超过一半的患者从来没有听说过房颤，更不知其危害，这为房颤的诊治与管理带来极大的挑战。我们需加强房颤疾病知识的宣传和科普工作，提高公众的健康素养，提升公众对房颤的认知水平。同时，也应呼吁公众在生活中要树立“早发现、早诊断、早治疗”的观念，注重心脏健康和常规检查，以便及时发现并治疗房颤。

“得益于医疗技术创新，导管射频消融术逐渐成为房颤治疗的一线技术，通过这种方法，阵发性房颤成功率可达90%，进而降低脑卒中的发生率和死亡率。”姚焰表示，“最新的研究表明，采用最新技术的持续性房颤消融成功率也可达到80%。与药物治疗相比，导管消融术是一种性价比高的治疗手段，长远看有利于减轻患者家庭经济负担。”

在视频连线环节，刘少稳强调了房颤的主要危害：“房颤主要危害有两种，其一是血栓栓塞，主要表现为卒中。统计显示，房颤患者卒中风险比正常人群高出五、六倍，少数患者甚至要高出十倍。此外，与房颤相关的卒中比非房颤卒中的危害高得多，前者30天内患者的死亡率可达25%，即便存活致残率可达40%，一年内死亡率达50%。导管消融是治疗心衰合并房颤的有效方法。根据我的团队荟萃1100余例心衰合并房颤患者随机对照比较药物与导管消融的有效性，发现导管消融可以使患者的总死亡率、再住院率和卒中发生率与优化的药物治疗相比分别下降49%、56%%和41%。”

针对哪些情况推荐优先考虑射频消融治疗，薛玉梅强调：“有两类情况，专家推荐优先考虑射频消融治疗，患者获益远远大于药物治疗。一种是阵发性房颤患者：用药后仍然反复发作房颤的，专家一致推荐接受射频消融手术治疗；有的患者房颤反复发作，又不愿意长年吃药，且就医所在房颤中心对成功率、安全性有把握的，大多数专家认为，直接做射频消融手术治疗房颤是更好的选择。另一种是持续性房颤患者，特别是快速性房颤可能导致心功能逐渐变差的，大多数专家认为射频消融是更好的选择。早期一台房颤射频消融治疗手术需要五、六小时，操作医生需要个人经验丰富、小心操作，或尽量采取低能量。现在已经大大不同，导管技术进步了，实现了消融指数指导下的可量化消融效果。”

提到房颤最大的特点，付华表示：“最大的特点就是‘乱’，发作没有固定的诱因和规律。房颤患者的心跳往往会超过100次/分钟，并且跳动不规律，患者往往会出现心慌心悸等症状。房颤疾病具有发病人数多、药物治疗无效、并发症危害大、社会认知度低等特点。虽然房颤是一种危害极大的慢性病，但是治愈成功率很高。近年来，随着医疗技术的进步，导管射频消融为大部分房颤患者提供了一种有效的治疗选择，安全性高，还能减少药物副作用，且成功率在90%以上，被认定为房颤首选治疗方式。”

蒋晨阳提到：“房颤是一种增龄性的疾病。人随着年龄的增大，心跳从规律有序到杂乱无序的过程，也是很多心脏疾病最终的一种合并症。但并不是说年轻人就不会发，尤其是现在，很多年轻人生活作息不规律，比如：酗酒、抽烟、熬夜、肥胖等，时间久了，心脏也会受损。房颤最大的危害是容易引起中风，但不是说会立刻引发，如果患者及早发现房颤，完全是可以通过射频消融手术根治，不仅可大大改善生活质量，而且只要不发作，中风的可能性也降低了。”

此外，樊燕荣在致辞中说，我国心血管疾病的防控形势依旧严峻，提高公众房颤疾病正确认知迫在眉睫。我们期待与行业领导者一起形成合力，加强心血管疾病，尤其是房颤的防治教育，通过实现最大的社会影响力，为提升中国民众总体健康水平贡献力量。

强生医疗心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦表示：“我们相信，创新将在推动医疗行业转型发展中发挥至关重要的作用。因此，强生医疗以创新为驱动，加速推动前沿科技成果转化，积极促进全球新技术在国内的推广，使医生和病患可以尽早从创新的医疗产品和服务中获益。强生医疗将继续与社会各方开展合作，持续打造开放式创新生态系统，探索心血管综合健康管理解决方案，以服务民众不断增长的健康需求，减轻病患家庭和国家卫生系统的负担，为建设 健康中国贡献力量。”

提升自身、家人和全民的健康，需要每一天的努力和坚持。人民网·人民健康将持续关注房颤领域问题，助力“健康中国2030”。