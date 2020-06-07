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国家卫健委： 6月5日新增新冠肺炎确诊病例3例

2020年06月07日08:45 来源：北京日报

新华社北京6月6日电（记者 屈婷）国家卫健委6月6日通报，6月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例3例，均为境外输入病例（广东3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（上海1例）。

当日新增治愈出院病例2例，解除医学观察的密切接触者488人，重症病例无变化。

境外输入现有确诊病例63例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1771例，累计治愈出院病例1708例，无死亡病例。

截至6月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例67例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例78329例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83030例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者746611人，尚在医学观察的密切接触者3890人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察42例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者257例（境外输入41例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1590例。其中，香港特别行政区1102例（出院1045例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区443例（出院429例，死亡7例）。

(责编：李轶群、许晓华)


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