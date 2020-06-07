社区常态化疫情防控不代表可以放松警惕

6月6日零时起，北京市公共卫生事件应急响应级别由二级调整为三级，全市社区防控策略进行了相应的优化调整，由“封闭式管理”调整为“常态化防控”。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组有关负责人昨天在接受记者采访时表示，当前，全球疫情蔓延的态势仍未得到有效控制，国内还有少部分中高风险地区，“外防输入、内防反弹”的压力依然存在。社区（村）防控策略由“封闭式管理”调整为“常态化防控”后，决不意味着可以放松警惕，而是提出了更高要求，需要继续扎紧篱笆打好桩，筑牢社区防控安全屏障，一些行之有效的好经验好做法要继续坚持、严格执行。

重点人群继续实行严格管控

社区防控组有关负责人表示，常态化防控情况下，本市社区（村）对重点人群要继续实行严格管控。

其中，对入境进京人员继续全部实行14天集中观察，在观察期满核酸检测后，继续坚持自测体温，出现异常症状及时向社区报告。

对中高风险地区进京人员加强信息监测、前端管控和闭环管理，入住社区（村）的继续要求进行14天居家或集中观察，实行核酸检测“应检尽检”。

确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者等高风险人员，一律不得进京。对本市确诊后治愈出院患者，继续实行14天集中观察。

对低风险地区进京人员，继续严格登记管理，入住社区（村）继续填报“京心相助”小程序，健康状况出现异常的需及时报告。

入住酒店继续严格健康管理

对于从外地进京返京入住宾馆酒店的人员，北京市将继续实行严格健康管理。

宾馆酒店不接受14天内从中高风险地区进（返）京人员入住，对不具备居家观察条件的，统一进行集中观察。

武汉市进京人员入住宾馆酒店，须持核酸检测阴性证明。

低风险地区（除武汉市以外）进京人员，持北京健康宝显示“未见异常”方可入住。

社区继续严格落实常态化防控措施

出入小区尽管不再要求体温检测，但仍实行查证、验码、登记措施，小区居民凭电子门禁、人脸识别、电子通行证或出入证进入小区；快递、外卖、家政、装修、搬家、房屋中介等生活服务业人员以及其他外来人员，持北京健康宝显示“未见异常”并登记后方可进入小区。

小区（村）保留卡口设置，坚持现有值守机制，加强智慧管理，优先在防范设施薄弱、流动人口较多的老旧小区、城乡结合部重点村，安装智能门禁等安防设施，建立配套服务管理信息系统。对“三无”小区加快引入物业管理，抓紧配备工作力量，建立常态化防控队伍，适当保留因疫情增设的物理隔离，加快推进智慧门禁建设，确保小区出入管理无缝衔接。

坚持凭码通行，持北京健康宝“未见异常”状态进入商务楼宇、商超、宾馆酒店、餐馆、门店、工厂、工地、公园景区、文体健身等场所，进出社区（村）等开展复工复产活动。

社区继续严格环境卫生整治

社区（村）继续严格环境卫生整治，做好公共场所清洁消毒、垃圾分类处理等工作。严格落实文明引导措施，坚持社区健康监测报告制度，进一步加强防疫政策、防控要求、健康生活等社区宣传，加强文明行为提示和劝导，做好健康教育工作，引导群众勤洗手、常通风、戴口罩、少聚集，保持1米以上的社交距离。

社区防控组有关负责人提醒市民，目前疫情尚未结束，三级应急响应级别将持续一段时间。希望市民一如既往地支持、配合社区防控的有关工作，适应常态化防控的新态势，返回社区时主动报到、主动出示证件，重点人群按要求进行居家或集中观察，保持文明健康的生活习惯。奋战在社区防控一线的工作人员也要继续保持良好的精神状态，再接再厉，巩固好来之不易的防控成果，共同守护美好家园。（记者 贾晓宏）