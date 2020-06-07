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卫生好习惯 健康相与伴

钱一彬

2020年06月07日08:29 来源：人民网－人民日报

外出回家，第一件事就是洗手；亲友聚餐，使用公筷公勺；公共场合，咳嗽、打喷嚏时自觉做好遮挡……

如今，一些在抗疫期间推广的好做法、养成的好习惯，逐渐融入日常生活，成为文明健康新风尚。

疫情防控能有效提升全民健康素养。从注重营养搭配到保证充足睡眠，从讲究科学健身到重视心理健康，人们在抗击疫情中重新审视自己的生活习惯，在参与爱国卫生运动中进一步培养健康意识。越来越多的人认识到，“上工治未病”，预防是最经济，也是最有效的健康策略；越来越多的人明白了，每个人都是自己健康的第一责任人，健康的“钥匙”就握在自己手里。

当前，我国境内疫情得到有效控制，防控工作转为常态化。同时，外防输入压力持续加大，国内疫情反弹的风险始终存在。越是这样的时候，越要绷紧弦、越不能放松防控。从我做起、从点滴做起，坚持不懈、持之以恒、善作善成，让抗疫过程中养成的良好习惯成为健康风尚，我们就能更好地拥抱幸福生活、共享健康中国。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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