“眼健康科普体验馆”暨儿童青少年近视防控宣讲线下平台启动建设

人民网北京6月6日电 6月6日是全国“爱眼日”，今年的主题是“视觉2020，关注普遍的眼健康”。今天，由人民网·人民健康联合温州医科大学附属眼视光医院共同建设的线下平台——“眼健康科普体验馆”（暂定名）正式启动建设，科普体验馆落地于人民日报社9号楼“人民健康产业示范基地”。

眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群的全生命周期。我国是世界上盲和视觉损伤人数最多的国家之一。近年来，温州医科大学附属眼视光医院致力于推进覆盖全国的眼健康科普馆联盟建设，目前已在浙江、山东、江苏、河南等省建成或正在建设近10家眼健康科普馆，并积极向全国其他省区市推广，建成后的科普馆联盟将成为服务近视防控国家战略、提升全民眼健康水平的重要宣传教育平台。

按照主办方规划，“眼健康科普体验馆”将纳入眼健康科普馆联盟，以线上+线下相结合的方式，多维度、多渠道，围绕全年龄段人群、全生命周期的眼健康进行科普宣传，努力在全社会普及儿童青少年近视、老年白内障、糖尿病视网膜病变、青光眼等眼病防治知识，增强群众爱眼护眼意识。

此外，科普体验馆注重“体验”式科普，将采用先进、特色、新颖、有趣的可体验式展品，让受众“浸入式”深刻了解眼健康有关知识，体验眼健康相关产品和服务，提升科普效果。

为积极响应国家青少年儿童近视防控工作的开展，“眼健康科普体验馆”还将与全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团密切合作，作为儿童青少年近视防控宣讲线下平台，以参观交流、讲座沙龙等形式，助力全国儿童青少年近视防控工作。

全国“爱眼日”前后，在教育部体卫艺司的指导下，人民网·人民健康联合全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团，推出6期近视防控系列科普直播节目，直播活动每日一期，围绕近视防控热点、焦点问题，邀请十多位宣讲团专家为广大家长、师生答疑解惑、分享近视预防知识。直播活动同时在人民健康APP、抖音、今日头条、腾讯看点等多个平台发布。

同时，推出“近视防控”科普专栏。该专栏今后每周将编发1至5期，由宣讲团成员撰稿，以科普文章、小视频、图解、组图等群众喜闻乐见的形式传播近视防控知识，在全社会营造保护儿童青少年视力的良好氛围，扎实助推儿童青少年近视防控工作取得实效。